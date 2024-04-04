https://ria.ru/20240404/profsoyuzy-1937818601.html

Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО

Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.04.2024

Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:18

2024-04-04T14:18

2024-04-04T14:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. "Уважаемые коллеги! Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне всех поблагодарить за эту работу", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Также президент выразил благодарность тем, кто возрождает систему профсоюзов в новых регионах России. "Это сложная, непростая работа, опасная иногда, но очень нужная", - добавил президент.

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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россия, владимир путин