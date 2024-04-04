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Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
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14:18 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/profsoyuzy-1937818601.html
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:18
2024-04-04T14:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. "Уважаемые коллеги! Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне всех поблагодарить за эту работу", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Также президент выразил благодарность тем, кто возрождает систему профсоюзов в новых регионах России. "Это сложная, непростая работа, опасная иногда, но очень нужная", - добавил президент.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО

Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых районов

© POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий.
«
"Уважаемые коллеги! Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне всех поблагодарить за эту работу", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Также президент выразил благодарность тем, кто возрождает систему профсоюзов в новых регионах России. "Это сложная, непростая работа, опасная иногда, но очень нужная", - добавил президент.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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РоссияВладимир Путин
 
 
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