https://ria.ru/20240404/profsoyuzy-1937818601.html
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:18
2024-04-04T14:18
2024-04-04T14:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых территорий. "Уважаемые коллеги! Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне всех поблагодарить за эту работу", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Также президент выразил благодарность тем, кто возрождает систему профсоюзов в новых регионах России. "Это сложная, непростая работа, опасная иногда, но очень нужная", - добавил президент.
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россия, владимир путин
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО
Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО и жителям прифронтовых районов