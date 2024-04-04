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Переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, заявил вице-премьер Молдавии - РИА Новости, 04.04.2024
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12:11 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pridnestrove-1937786748.html
Переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, заявил вице-премьер Молдавии
Переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, заявил вице-премьер Молдавии - РИА Новости, 04.04.2024
Переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, заявил вице-премьер Молдавии
Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:11
2024-04-04T12:11
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В Тирасполе и Бендерах прошли митинги протеста. "До недавних пор мы вели переговоры, на которых приходили к общему соглашению по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. В последнее время мы прибегли к некоторым действиям, решение о которых Кишинев принял самостоятельно, Тирасполь был поставлен перед правилами, которые он должен соблюдать - это сердит их больше всего. На самом деле мы вышли из формата переговоров, когда стали применять такие действия", - заявил Серебрян в интервью порталу "Зона безопасности". Вице-премьер отметил, что таким образом Кишинев хотел подать сигнал о решении "идти по формуле односторонних действий". Фактически Кишинев начал действовать подобным образом еще с 2022 года, когда принял решение об общей номенклатуре регистрации лекарственных средств. "(Температура переговоров - ред.) очень низкая, почти ноль. Не замерз совсем этот формат, но он, к сожалению, очень холодный и непродуктивный. Если в 2022 году было несколько встреч, пусть и сложных, проблематичных, но что-то было сделано, чего-то добились, то в этом году под предлогом экономического давления со стороны Молдавии, Кишинева… мы зашли в тупик. К сожалению, рабочие группы тоже не дают никакого результата", - пояснил Серебрян. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
Переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, заявил вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии заявил о выходе из переговорного формата с Приднестровьем

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В Тирасполе и Бендерах прошли митинги протеста.
"До недавних пор мы вели переговоры, на которых приходили к общему соглашению по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. В последнее время мы прибегли к некоторым действиям, решение о которых Кишинев принял самостоятельно, Тирасполь был поставлен перед правилами, которые он должен соблюдать - это сердит их больше всего. На самом деле мы вышли из формата переговоров, когда стали применять такие действия", - заявил Серебрян в интервью порталу "Зона безопасности".
Вице-премьер отметил, что таким образом Кишинев хотел подать сигнал о решении "идти по формуле односторонних действий". Фактически Кишинев начал действовать подобным образом еще с 2022 года, когда принял решение об общей номенклатуре регистрации лекарственных средств.
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"(Температура переговоров - ред.) очень низкая, почти ноль. Не замерз совсем этот формат, но он, к сожалению, очень холодный и непродуктивный. Если в 2022 году было несколько встреч, пусть и сложных, проблематичных, но что-то было сделано, чего-то добились, то в этом году под предлогом экономического давления со стороны Молдавии, Кишинева… мы зашли в тупик. К сожалению, рабочие группы тоже не дают никакого результата", - пояснил Серебрян.
Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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