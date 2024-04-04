https://ria.ru/20240404/prezentatsiya-1937827833.html

Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы

Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы - РИА Новости, 04.04.2024

Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы

Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:56

2024-04-04T14:56

2024-04-04T18:05

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александр бугаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. В церемонии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, зампредседателя ГД РФ по информполитике Антон Горелкин, замгендиректора института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, а также директор студии "Сайберия Нова" Алексей Копцев. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.

https://ria.ru/20240404/igra_smuta-1937738666.html

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Возложение цветов к могиле Кузьмы Минина Возложили цветы к могиле Кузьмы Минина. 2024-04-04T14:56 true PT0M48S

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общество, россия, нижегородская область, москва, кузьма минин (сухорукий), александр бугаев, антон горелкин, госдума рф, нижний новгород