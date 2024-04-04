https://ria.ru/20240404/prezentatsiya-1937827833.html
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы - РИА Новости, 04.04.2024
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы
Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:56
2024-04-04T14:56
2024-04-04T18:05
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. В церемонии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, зампредседателя ГД РФ по информполитике Антон Горелкин, замгендиректора института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, а также директор студии "Сайберия Нова" Алексей Копцев. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
https://ria.ru/20240404/igra_smuta-1937738666.html
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Возложение цветов к могиле Кузьмы Минина
Возложили цветы к могиле Кузьмы Минина.
2024-04-04T14:56
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общество, россия, нижегородская область, москва, кузьма минин (сухорукий), александр бугаев, антон горелкин, госдума рф, нижний новгород
Общество, Россия, Нижегородская область, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Александр Бугаев, Антон Горелкин, Госдума РФ, Нижний Новгород
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы
В Нижнем Новгороде к могиле Минина возложили цветы перед презентацией "Смуты"