Рейтинг@Mail.ru
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 04.04.2024 (обновлено: 18:05 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/prezentatsiya-1937827833.html
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы - РИА Новости, 04.04.2024
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы
Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:56
2024-04-04T18:05
общество
россия
нижегородская область
москва
кузьма минин (сухорукий)
александр бугаев
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937851354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3ef3c44283ea3274d6fafac9e727342.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости. В церемонии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, зампредседателя ГД РФ по информполитике Антон Горелкин, замгендиректора института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, а также директор студии "Сайберия Нова" Алексей Копцев. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
https://ria.ru/20240404/igra_smuta-1937738666.html
россия
нижегородская область
москва
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возложение цветов к могиле Кузьмы Минина
Возложили цветы к могиле Кузьмы Минина.
2024-04-04T14:56
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937851354_316:0:1756:1080_1920x0_80_0_0_b6e26f6d701b848111f39a4a35ff73fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нижегородская область, москва, кузьма минин (сухорукий), александр бугаев, антон горелкин, госдума рф, нижний новгород
Общество, Россия, Нижегородская область, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Александр Бугаев, Антон Горелкин, Госдума РФ, Нижний Новгород
Перед презентацией игры "Смута" к могиле Минина возложили цветы

В Нижнем Новгороде к могиле Минина возложили цветы перед презентацией "Смуты"

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Цветы к могиле Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде возложили в преддверии презентации исторической игры "Смута", передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, зампредседателя ГД РФ по информполитике Антон Горелкин, замгендиректора института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков, руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев, а также директор студии "Сайберия Нова" Алексей Копцев.

Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле.

Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
Игрок за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play
Вчера, 05:37
 
ОбществоРоссияНижегородская областьМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Александр БугаевАнтон ГорелкинГосдума РФНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала