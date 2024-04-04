https://ria.ru/20240404/pozhar-1937813468.html
В Нальчике загорелась кровля отдела полиции
В Нальчике загорелась кровля отдела полиции - РИА Новости, 04.04.2024
В Нальчике загорелась кровля отдела полиции
Кровля административного трехэтажного здания горит на площади в 300 квадратных метров в Нальчике, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в этом здании... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:01
2024-04-04T14:01
2024-04-04T14:01
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 4 апр - РИА Новости. Кровля административного трехэтажного здания горит на площади в 300 квадратных метров в Нальчике, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в этом здании расположен отдел полиции. "В 12.48 мск в четверг поступило сообщение, что в Нальчике по улице Ногмова, произошел пожар. По прибытии установлено, что горит кровля в трехэтажном административном здании. По предварительной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте происшествия по рангу пожара №2 работают 40 человек и восемь единиц техники, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В здании, где произошел пожар, расположен отдел полиции.
https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703629.html
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происшествия, россия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нальчик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике загорелась кровля отдела полиции
Кровля отдела полиции на площади в 300 квадратных ментров горит в Нальчике