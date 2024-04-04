https://ria.ru/20240404/pozhar-1937813468.html

В Нальчике загорелась кровля отдела полиции

В Нальчике загорелась кровля отдела полиции - РИА Новости, 04.04.2024

В Нальчике загорелась кровля отдела полиции

Кровля административного трехэтажного здания горит на площади в 300 квадратных метров в Нальчике, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в этом здании... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:01

2024-04-04T14:01

2024-04-04T14:01

происшествия

россия

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 4 апр - РИА Новости. Кровля административного трехэтажного здания горит на площади в 300 квадратных метров в Нальчике, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в этом здании расположен отдел полиции. "В 12.48 мск в четверг поступило сообщение, что в Нальчике по улице Ногмова, произошел пожар. По прибытии установлено, что горит кровля в трехэтажном административном здании. По предварительной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте происшествия по рангу пожара №2 работают 40 человек и восемь единиц техники, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В здании, где произошел пожар, расположен отдел полиции.

https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703629.html

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нальчик

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происшествия, россия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)