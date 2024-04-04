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Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе - РИА Новости, 04.04.2024
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12:43 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/postradavshie-1937795480.html
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе - РИА Новости, 04.04.2024
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе
Две школьницы, пострадавшие при стрельбе в финской школе в Вантаа, все еще находятся в тяжелом состоянии, заявил в четверг руководитель расследования Маркко... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:43
2024-04-04T12:43
в мире
финляндия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Две школьницы, пострадавшие при стрельбе в финской школе в Вантаа, все еще находятся в тяжелом состоянии, заявил в четверг руководитель расследования Маркко Сярккя. "По информации, полученной из больницы, изменений в их состоянии не произошло. Насколько я понимаю, их жизни в опасности", – приводит его слова газета Helsingin Sanomat. Стрельба произошла во вторник утром в школе в Вантаа. Один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Подозреваемый задержан правоохранителями, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Инцидент расследуется как убийство и покушение на убийство, однако подозреваемый в силу возраста не может нести уголовную ответственность. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители. По данным полиции, некоторые факты свидетельствуют о том, что деяние было спланировано. Это подтвердилось проверкой мобильного телефона и компьютера, изъятых у подозреваемого. Полиция также выяснила, что после стрельбы подросток покинул школу и угрожал другим школьникам на улице, направляя в них оружие. Мотивом стрельбы стали издевательства в школе, уточнили следователи. Подросток поступил в школу в Вантаа в январе и проучился в ней чуть более двух месяцев. Полиция выясняет, что стало причиной смены школ. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html
https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html
https://ria.ru/20240402/strelba-1937370269.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе

Двое пострадавших при стрельбе в финской школе остаются в тяжелом состоянии

© Фото : Police of FinlandПолиция в Хельсинках
Полиция в Хельсинках - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Police of Finland
Полиция в Хельсинках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Две школьницы, пострадавшие при стрельбе в финской школе в Вантаа, все еще находятся в тяжелом состоянии, заявил в четверг руководитель расследования Маркко Сярккя.
"По информации, полученной из больницы, изменений в их состоянии не произошло. Насколько я понимаю, их жизни в опасности", – приводит его слова газета Helsingin Sanomat.
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
2 апреля, 13:50
Стрельба произошла во вторник утром в школе в Вантаа. Один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Подозреваемый задержан правоохранителями, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Инцидент расследуется как убийство и покушение на убийство, однако подозреваемый в силу возраста не может нести уголовную ответственность. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители.
По данным полиции, некоторые факты свидетельствуют о том, что деяние было спланировано. Это подтвердилось проверкой мобильного телефона и компьютера, изъятых у подозреваемого.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 12:15
Полиция также выяснила, что после стрельбы подросток покинул школу и угрожал другим школьникам на улице, направляя в них оружие. Мотивом стрельбы стали издевательства в школе, уточнили следователи. Подросток поступил в школу в Вантаа в январе и проучился в ней чуть более двух месяцев. Полиция выясняет, что стало причиной смены школ.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
Оцепленная территория школы в финском Вантаа, где произошла стрельба. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 15:53
 
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