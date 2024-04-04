https://ria.ru/20240404/postradavshie-1937795480.html

Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе

Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе - РИА Новости, 04.04.2024

Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в финской школе

Две школьницы, пострадавшие при стрельбе в финской школе в Вантаа, все еще находятся в тяжелом состоянии, заявил в четверг руководитель расследования Маркко... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:43

2024-04-04T12:43

2024-04-04T12:43

в мире

финляндия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Две школьницы, пострадавшие при стрельбе в финской школе в Вантаа, все еще находятся в тяжелом состоянии, заявил в четверг руководитель расследования Маркко Сярккя. "По информации, полученной из больницы, изменений в их состоянии не произошло. Насколько я понимаю, их жизни в опасности", – приводит его слова газета Helsingin Sanomat. Стрельба произошла во вторник утром в школе в Вантаа. Один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Подозреваемый задержан правоохранителями, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Инцидент расследуется как убийство и покушение на убийство, однако подозреваемый в силу возраста не может нести уголовную ответственность. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители. По данным полиции, некоторые факты свидетельствуют о том, что деяние было спланировано. Это подтвердилось проверкой мобильного телефона и компьютера, изъятых у подозреваемого. Полиция также выяснила, что после стрельбы подросток покинул школу и угрожал другим школьникам на улице, направляя в них оружие. Мотивом стрельбы стали издевательства в школе, уточнили следователи. Подросток поступил в школу в Вантаа в январе и проучился в ней чуть более двух месяцев. Полиция выясняет, что стало причиной смены школ. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.

https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html

https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html

https://ria.ru/20240402/strelba-1937370269.html

финляндия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия