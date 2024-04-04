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"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар - РИА Новости, 04.04.2024
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08:00 04.04.2024 (обновлено: 15:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html
"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар
"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар - РИА Новости, 04.04.2024
"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар
Экс-президент США — давняя головная боль европейцев. Дональд Трамп уже пообещал снова ввести пошлины на все товары из ЕС. По сути, речь об очередной торговой... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:00
2024-04-04T15:39
экономика
сша
европа
китай
дональд трамп
джо байден
евросоюз
торговая война
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Экс-президент США — давняя головная боль европейцев. Дональд Трамп уже пообещал снова ввести пошлины на все товары из ЕС. По сути, речь об очередной торговой войне. Для Евросоюза, который до сих пор разгребает последствия энергокризиса и противостоит дешевому китайскому импорту, напор республиканца может стать "тройным шоком".Усомнились в способностяхКак показало свежее исследование The Wall Street Journal, Трамп в преддверии выборов опережает действующего президента США в шести из семи наиболее колеблющихся штатов. Все больше избирателей недовольны миграционной политикой и экономическим положением страны. Кроме того, в американском обществе нарастают "глубокие сомнения в способностях Байдена и эффективности его работы".В мартовском опросе приняли участие 4200 избирателей — по 600 в каждом из семи штатов."Оба кандидата в предвыборной гонке воспринимаются скептически, но Байден — хуже. На просьбу выбрать, какой кандидат физически и морально лучше готов управлять Белым домом, 48% ответили — Трамп, а 28% — Байден. Президенту все труднее удерживать "коалицию 2020 года", его популярность среди чернокожих, латиноамериканцев и молодых избирателей снижается", — приводит издание результаты опроса.Опять за староеПока идет подготовка к финальной битве, Трамп уже наметил план действий по защите американских экономических интересов. Как сообщала The Washington Post, прибегнуть он намерен к проверенным инструментам — готовит 60-процентные пошлины на весь китайский импорт.Как пишет The Economist, экс-президент США, развязавший торговую войну не только с КНР, но и с Евросоюзом, и на этот раз не забудет про Европу. По данным издания, Трамп заявляет о необходимости ввести как минимум десятипроцентные пошлины на все товары из ЕС, а его советники призывают к еще более жестким мерам.Такой сценарий вполне вероятен. В 2018 году Трамп повысил ввозные тарифы на европейские металлы, вынудив Европу ответить пошлинами на мотоциклы и виски из США. Однако в 2021-м Байдену удалось заключить непростое "перемирие", и ситуация временно стабилизировалась.Экономика стагнируетНедружественные намерения Трампа европейцам совсем некстати — они до сих пор не оправились от последствий энергетического кризиса. С начала десятилетия экономика выросла всего на четыре процента по сравнению с восьмипроцентным ростом в США, а с конца 2022-го наступила стагнация: совокупный ВВП стран Европы, включая Великобританию, почти перестал увеличиваться.Вдобавок на ЕС давит рост промпроизводства и увеличение импорта из КНР.&quot;Дешевый китайский импорт ставит под удар местных производителей, делая их неконкурентоспособными и вынуждая сокращать персонал. С другой стороны, европейские потребители выигрывают от низких цен на товары, что косвенным образом способствует снижению инфляции&quot;, — объясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Тяжелые последствияТрамп по-прежнему придерживается мнения, что с Европейским союзом дело иметь сложнее, чем с кем бы то ни было. Экс-президент считает, что ЕС долгое время использовал США в собственных интересах в сфере торговли, указывают экономисты.&quot;Более трех лет дефицит торгового баланса США с ЕС превышает 200 миллиардов долларов. Поэтому приход к власти Трампа вернет в повестку &quot;тарифные угрозы&quot;. Это принесет Вашингтону миллиарды долларов доходов, что даст возможность снизить налоги для местных производителей. Возможно, будут приняты контрмеры и против европейских налогов на цифровые услуги&quot;, — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Если Трамп возьмется за старое, отмечает The Economist, ситуация поставит под угрозу весь европейский экспорт в США и непосредственно повлияет на 20 из 27 стран ЕС, которые имеют положительный торговый баланс с заокеанскими партнерами.Особенно уязвимы экспортно ориентированные страны, чьи товары из-за более высоких цен потеряют конкурентоспособность и спрос. Как прогнозирует Немецкий экономический институт (IW), в случае введения &quot;трамповских пошлин&quot; ВВП Германии упадет на 1,2% к 2028-му из-за сокращения экспорта и частных инвестиций.Однако есть вероятность, что действия Трампа ударят и по американской экономике, которая может столкнуться со снижением потребления из-за роста цен.Рискуют прогадатьВсе это грозит обеим сторонам неприятными последствиями. Америке — разгоном инфляции, ЕС — падением производства и рецессией. Как предполагают экономисты, избежать тарифного напора Трампа Европа сумеет, если согласится активнее действовать в связке с США в конфликте с Китаем — ключевым противником американцев в торговых войнах.Для защиты внутренних производителей ЕС готов включиться в торговые войны с Китаем, предполагая применение заградительной тарифной политики и запрет импорта некоторых товаров на основании зеленой повестки, поясняет Островский. Вашингтон уже пригрозил Пекину жесткими мерами за дешевый экспорт. Однако и здесь Запад рискует серьезно прогадать — есть риск, что США и ЕС не получат никаких преимуществ.В частности, Китай давно инвестировал в высокотехнологичный сектор стран ЕС, чтобы иметь доступ к передовым технологиям. Китайцы владеют немецкой компанией Kuka и крупнейшим пакетом акций концерна Daimler. В этом же списке — производитель шин Pirelli и несколько инновационных стартапов. По сути, Европа стала для КНР донором технологий. Очередное ограничение импорта может привести к ответным санкциям со стороны Пекина. Учитывая и без того не самое выгодное положение европейских компаний, последствия будут плачевными.Вдобавок Пекин может усложнить деятельность американских предприятий у себя в стране, в том числе по сборке различных устройств. А китайские капиталы потекут с западных на дружественные рынки.
https://ria.ru/20240402/tramp-1937460073.html
https://ria.ru/20221125/ssha-1834229366.html
https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html
сша
европа
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экономика, сша, европа, китай, дональд трамп, джо байден, евросоюз, торговая война, торговые пошлины
Экономика, США, Европа, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз, торговая война, торговые пошлины
"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар

Европе предрекли потрясения в случае избрания Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Экс-президент США — давняя головная боль европейцев. Дональд Трамп уже пообещал снова ввести пошлины на все товары из ЕС. По сути, речь об очередной торговой войне. Для Евросоюза, который до сих пор разгребает последствия энергокризиса и противостоит дешевому китайскому импорту, напор республиканца может стать "тройным шоком".

Усомнились в способностях

Как показало свежее исследование The Wall Street Journal, Трамп в преддверии выборов опережает действующего президента США в шести из семи наиболее колеблющихся штатов. Все больше избирателей недовольны миграционной политикой и экономическим положением страны. Кроме того, в американском обществе нарастают "глубокие сомнения в способностях Байдена и эффективности его работы".
В мартовском опросе приняли участие 4200 избирателей — по 600 в каждом из семи штатов.
"Оба кандидата в предвыборной гонке воспринимаются скептически, но Байден — хуже. На просьбу выбрать, какой кандидат физически и морально лучше готов управлять Белым домом, 48% ответили — Трамп, а 28% — Байден. Президенту все труднее удерживать "коалицию 2020 года", его популярность среди чернокожих, латиноамериканцев и молодых избирателей снижается", — приводит издание результаты опроса.
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Опять за старое

Пока идет подготовка к финальной битве, Трамп уже наметил план действий по защите американских экономических интересов. Как сообщала The Washington Post, прибегнуть он намерен к проверенным инструментам — готовит 60-процентные пошлины на весь китайский импорт.
«

Как пишет The Economist, экс-президент США, развязавший торговую войну не только с КНР, но и с Евросоюзом, и на этот раз не забудет про Европу. По данным издания, Трамп заявляет о необходимости ввести как минимум десятипроцентные пошлины на все товары из ЕС, а его советники призывают к еще более жестким мерам.

Такой сценарий вполне вероятен. В 2018 году Трамп повысил ввозные тарифы на европейские металлы, вынудив Европу ответить пошлинами на мотоциклы и виски из США. Однако в 2021-м Байдену удалось заключить непростое "перемирие", и ситуация временно стабилизировалась.
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Экономика стагнирует

Недружественные намерения Трампа европейцам совсем некстати — они до сих пор не оправились от последствий энергетического кризиса. С начала десятилетия экономика выросла всего на четыре процента по сравнению с восьмипроцентным ростом в США, а с конца 2022-го наступила стагнация: совокупный ВВП стран Европы, включая Великобританию, почти перестал увеличиваться.
Вдобавок на ЕС давит рост промпроизводства и увеличение импорта из КНР.
«

"Дешевый китайский импорт ставит под удар местных производителей, делая их неконкурентоспособными и вынуждая сокращать персонал. С другой стороны, европейские потребители выигрывают от низких цен на товары, что косвенным образом способствует снижению инфляции", — объясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Тяжелые последствия

Трамп по-прежнему придерживается мнения, что с Европейским союзом дело иметь сложнее, чем с кем бы то ни было. Экс-президент считает, что ЕС долгое время использовал США в собственных интересах в сфере торговли, указывают экономисты.
«

"Более трех лет дефицит торгового баланса США с ЕС превышает 200 миллиардов долларов. Поэтому приход к власти Трампа вернет в повестку "тарифные угрозы". Это принесет Вашингтону миллиарды долларов доходов, что даст возможность снизить налоги для местных производителей. Возможно, будут приняты контрмеры и против европейских налогов на цифровые услуги", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Если Трамп возьмется за старое, отмечает The Economist, ситуация поставит под угрозу весь европейский экспорт в США и непосредственно повлияет на 20 из 27 стран ЕС, которые имеют положительный торговый баланс с заокеанскими партнерами.
«

Особенно уязвимы экспортно ориентированные страны, чьи товары из-за более высоких цен потеряют конкурентоспособность и спрос. Как прогнозирует Немецкий экономический институт (IW), в случае введения "трамповских пошлин" ВВП Германии упадет на 1,2% к 2028-му из-за сокращения экспорта и частных инвестиций.

Однако есть вероятность, что действия Трампа ударят и по американской экономике, которая может столкнуться со снижением потребления из-за роста цен.
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Рискуют прогадать

Все это грозит обеим сторонам неприятными последствиями. Америке — разгоном инфляции, ЕС — падением производства и рецессией. Как предполагают экономисты, избежать тарифного напора Трампа Европа сумеет, если согласится активнее действовать в связке с США в конфликте с Китаем — ключевым противником американцев в торговых войнах.
Для защиты внутренних производителей ЕС готов включиться в торговые войны с Китаем, предполагая применение заградительной тарифной политики и запрет импорта некоторых товаров на основании зеленой повестки, поясняет Островский.
Вашингтон уже пригрозил Пекину жесткими мерами за дешевый экспорт. Однако и здесь Запад рискует серьезно прогадать — есть риск, что США и ЕС не получат никаких преимуществ.
В частности, Китай давно инвестировал в высокотехнологичный сектор стран ЕС, чтобы иметь доступ к передовым технологиям. Китайцы владеют немецкой компанией Kuka и крупнейшим пакетом акций концерна Daimler. В этом же списке — производитель шин Pirelli и несколько инновационных стартапов. По сути, Европа стала для КНР донором технологий. Очередное ограничение импорта может привести к ответным санкциям со стороны Пекина. Учитывая и без того не самое выгодное положение европейских компаний, последствия будут плачевными.
Вдобавок Пекин может усложнить деятельность американских предприятий у себя в стране, в том числе по сборке различных устройств. А китайские капиталы потекут с западных на дружественные рынки.
 
ЭкономикаСШАЕвропаКитайДональд ТрампДжо БайденЕвросоюзторговая войнаторговые пошлины
 
 
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