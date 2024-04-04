https://ria.ru/20240404/pomosch-1937758262.html
Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО
Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО
Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где изготавливают вещи, в том числе постельное белье и одежду для бойцов специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:01
2024-04-04T10:01
2024-04-04T10:01
надежные люди
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где изготавливают вещи, в том числе постельное белье и одежду для бойцов специальной военной операции, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы, в селе Водопойка Увельского района местные активистки организовали домашний мини-цех по пошиву вещей для госпиталя и одежды для участников специальной военной операции. "Мы работаем уже около 2 месяцев. Удалось найти пустующее помещение, собрать женщин-волонтеров, принести швейные машины. Помощь оказал волонтерский штаб в поселке Увельском, нам закупили первую партию ткани. Также выдали специальную ткань для сетей и обучили плетению. Уже отправили в пункт сбора в райцентре 160 пеленок, 13 пододеяльников, 50 единиц нательного белья, изготавливаем также салфетки для госпиталей. Две женщины шьют костюмы на дому, раскроено 30 костюмов", – цитирует пресс-служба слова инициатора проекта Марины Мироновой. Всего, указывается в сообщении, костяк волонтеров-швей составляет 21 человек, но "на подхвате" и многие другие жители. Постоянно помогают социальные работники, присоединились к взрослым и школьники-участники "Движения первых", поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240403/produkty-1937588428.html
https://ria.ru/20240403/gumpomosch-1937463005.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область
Надежные люди, Челябинская область
Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО
Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где шьют вещи для бойцов СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости.
Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где изготавливают вещи, в том числе постельное белье и одежду для бойцов специальной военной операции, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале
.
По данным пресс-службы, в селе Водопойка Увельского района местные активистки организовали домашний мини-цех по пошиву вещей для госпиталя и одежды для участников специальной военной операции.
"Мы работаем уже около 2 месяцев. Удалось найти пустующее помещение, собрать женщин-волонтеров, принести швейные машины. Помощь оказал волонтерский штаб в поселке Увельском, нам закупили первую партию ткани. Также выдали специальную ткань для сетей и обучили плетению. Уже отправили в пункт сбора в райцентре 160 пеленок, 13 пододеяльников, 50 единиц нательного белья, изготавливаем также салфетки для госпиталей. Две женщины шьют костюмы на дому, раскроено 30 костюмов", – цитирует пресс-служба слова инициатора проекта Марины Мироновой.
Всего, указывается в сообщении, костяк волонтеров-швей составляет 21 человек, но "на подхвате" и многие другие жители. Постоянно помогают социальные работники, присоединились к взрослым и школьники-участники "Движения первых", поясняется в сообщении.