https://ria.ru/20240404/pomosch-1937758262.html

Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО

Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 04.04.2024

Швеи из Челябинской области изготавливают вещи для бойцов СВО

Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где изготавливают вещи, в том числе постельное белье и одежду для бойцов специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:01

2024-04-04T10:01

2024-04-04T10:01

надежные люди

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Швеи из Челябинской области открыли мастерскую, где изготавливают вещи, в том числе постельное белье и одежду для бойцов специальной военной операции, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы, в селе Водопойка Увельского района местные активистки организовали домашний мини-цех по пошиву вещей для госпиталя и одежды для участников специальной военной операции. "Мы работаем уже около 2 месяцев. Удалось найти пустующее помещение, собрать женщин-волонтеров, принести швейные машины. Помощь оказал волонтерский штаб в поселке Увельском, нам закупили первую партию ткани. Также выдали специальную ткань для сетей и обучили плетению. Уже отправили в пункт сбора в райцентре 160 пеленок, 13 пододеяльников, 50 единиц нательного белья, изготавливаем также салфетки для госпиталей. Две женщины шьют костюмы на дому, раскроено 30 костюмов", – цитирует пресс-служба слова инициатора проекта Марины Мироновой. Всего, указывается в сообщении, костяк волонтеров-швей составляет 21 человек, но "на подхвате" и многие другие жители. Постоянно помогают социальные работники, присоединились к взрослым и школьники-участники "Движения первых", поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20240403/produkty-1937588428.html

https://ria.ru/20240403/gumpomosch-1937463005.html

челябинская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

челябинская область