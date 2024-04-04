https://ria.ru/20240404/poliklinika-1937797157.html

Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году

Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2024

Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году

В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений в смену, ввод в эксплуатацию планируется в 2025... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:51

2024-04-04T12:51

2024-04-04T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

нацпроекты

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений в смену, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области. В настоящий момент рабочие приступили к установке оконных блоков. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На строительной площадке более 90 рабочих и пять единиц техники. Выполняется устройство перегородок из газобетонных блоков на всех этажах здания, устройство кровельного парапета, наружных и внутренних инженерных сетей. Рабочие приступили к установке оконных блоков. Площадь здания поликлиники составит порядка 10 тысяч квадратных метров У объекта будет три независимых входа в разные отделения: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, взрослую поликлинику на 500 посещений в смену и травматологию. В поликлинике разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар. Новую поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием.

https://ria.ru/20240314/zhenskaya-1932981306.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нацпроекты