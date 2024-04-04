https://ria.ru/20240404/poliklinika-1937797157.html
Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году
Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2024
Поликлинику достроят в Ленинском округе Подмосковья в 2025 году
В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений в смену, ввод в эксплуатацию планируется в 2025... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:51
2024-04-04T12:51
2024-04-04T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937795885_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_e418770fd10e0acae349b3a92988b2b6.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений в смену, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области. В настоящий момент рабочие приступили к установке оконных блоков. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На строительной площадке более 90 рабочих и пять единиц техники. Выполняется устройство перегородок из газобетонных блоков на всех этажах здания, устройство кровельного парапета, наружных и внутренних инженерных сетей. Рабочие приступили к установке оконных блоков. Площадь здания поликлиники составит порядка 10 тысяч квадратных метров У объекта будет три независимых входа в разные отделения: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, взрослую поликлинику на 500 посещений в смену и травматологию. В поликлинике разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар. Новую поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием.
https://ria.ru/20240314/zhenskaya-1932981306.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937795885_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ddcfe9c9ff25e879749615f7844780af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Нацпроекты
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений в смену, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.
В настоящий момент рабочие приступили к установке оконных блоков. Работы ведутся в рамках нацпроекта
"Здравоохранение".
На строительной площадке более 90 рабочих и пять единиц техники. Выполняется устройство перегородок из газобетонных блоков на всех этажах здания, устройство кровельного парапета, наружных и внутренних инженерных сетей. Рабочие приступили к установке оконных блоков.
Площадь здания поликлиники составит порядка 10 тысяч квадратных метров У объекта будет три независимых входа в разные отделения: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, взрослую поликлинику на 500 посещений в смену и травматологию. В поликлинике разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар.
Новую поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием.