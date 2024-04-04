https://ria.ru/20240404/pogoda-1937754089.html

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 04.04.2024

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Новый суточный рекорд зафиксировали в Москве в среду, столбик термометра поднялся до отметки плюс 18,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:29

2024-04-04T09:29

2024-04-04T09:29

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новый суточный рекорд зафиксировали в Москве в среду, столбик термометра поднялся до отметки плюс 18,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В минувшую среду, до подхода ветреного холодного атмосферного фронта, воздух в Москве успел прогреться до 18,1 градуса, что выше прежнего суточного рекорда, который для 3 апреля составлял плюс 17,9 градуса и принадлежал 1983 году", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик уточнил, что точное значение нового рекордного достижения, которое будет записано в метеорологические летописи, составляет плюс 18,4 градуса. "Именно столько показали термометры на базовой метеостанции столицы в самом начале метеорологических суток, поздним вечером вторника", - пояснил специалист.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

https://ria.ru/20240404/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода