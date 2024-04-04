https://ria.ru/20240404/pogoda-1937754089.html
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
Новый суточный рекорд зафиксировали в Москве в среду, столбик термометра поднялся до отметки плюс 18,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:29
2024-04-04T09:29
2024-04-04T09:29
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новый суточный рекорд зафиксировали в Москве в среду, столбик термометра поднялся до отметки плюс 18,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В минувшую среду, до подхода ветреного холодного атмосферного фронта, воздух в Москве успел прогреться до 18,1 градуса, что выше прежнего суточного рекорда, который для 3 апреля составлял плюс 17,9 градуса и принадлежал 1983 году", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик уточнил, что точное значение нового рекордного достижения, которое будет записано в метеорологические летописи, составляет плюс 18,4 градуса. "Именно столько показали термометры на базовой метеостанции столицы в самом начале метеорологических суток, поздним вечером вторника", - пояснил специалист.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
В Москве в среду зафиксировали новый суточный температурный рекорд
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Новый суточный рекорд зафиксировали в Москве в среду, столбик термометра поднялся до отметки плюс 18,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
"В минувшую среду, до подхода ветреного холодного атмосферного фронта, воздух в Москве успел прогреться до 18,1 градуса, что выше прежнего суточного рекорда, который для 3 апреля составлял плюс 17,9 градуса и принадлежал 1983 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что точное значение нового рекордного достижения, которое будет записано в метеорологические летописи, составляет плюс 18,4 градуса.
"Именно столько показали термометры на базовой метеостанции столицы в самом начале метеорологических суток, поздним вечером вторника", - пояснил специалист.