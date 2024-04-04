https://ria.ru/20240404/pogoda-1937746236.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с неустойчивым прояснениями погода, кратковременные дожди, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:09

2024-04-04T08:09

2024-04-04T08:09

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивым прояснениями погода, кратковременные дожди, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдет на территорию республики Коми. "В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

https://ria.ru/20240404/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода