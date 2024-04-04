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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.04.2024
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08:09 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pogoda-1937746236.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с неустойчивым прояснениями погода, кратковременные дожди, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:09
2024-04-04T08:09
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивым прояснениями погода, кратковременные дожди, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдет на территорию республики Коми. "В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
https://ria.ru/20240404/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются дожди со снегом и до семи градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивым прояснениями погода, кратковременные дожди, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдет на территорию республики Коми.
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"В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Днем в Москве плюс 5-7 градусов, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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