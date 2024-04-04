https://ria.ru/20240404/podrostki-1937842199.html

Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи

Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи - РИА Новости, 04.04.2024

Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи

Правоохранители вернули домой влюбленных в друг друга парня и девушку, которые сбежали от родителей в Ижевске и уехали в Сочи, сообщили РИА Новости в управлении РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:40

2024-04-04T15:40

2024-04-04T15:40

происшествия

ижевск

сочи

краснодарский край

удмуртская республика (удмуртия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 4 апр – РИА Новости. Правоохранители вернули домой влюбленных в друг друга парня и девушку, которые сбежали от родителей в Ижевске и уехали в Сочи, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Удмуртии. Об истории "Ромео и Джульетты" из Ижевска в своем Telegram-канале рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. "Двое влюбленных из Ижевска пытались скрыться в Краснодарском крае. 15-летний подросток забрал с собой 13-летнюю девочку, и парочка отправилась в опасное путешествие на юг – без документов и без гроша в кармане. В пути юноша подрабатывал грузчиком, а девочка – официанткой", - сообщила она.В удмуртской полиции РИА Новости рассказали, что о пропаже детей их родители заявили 27 марта. "Сегодня утром наши сотрудники доставили подростков домой самолетом Сочи-Ижевск. Нашли их в "Сириусе" сотрудники местной патрульно-постовой службы", - пояснили агентству в полиции региона.

https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915513279.html

ижевск

сочи

краснодарский край

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ижевск, сочи, краснодарский край, удмуртская республика (удмуртия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)