https://ria.ru/20240404/podrostki-1937842199.html
Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи
Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи - РИА Новости, 04.04.2024
Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи
Правоохранители вернули домой влюбленных в друг друга парня и девушку, которые сбежали от родителей в Ижевске и уехали в Сочи, сообщили РИА Новости в управлении РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:40
2024-04-04T15:40
2024-04-04T15:40
происшествия
ижевск
сочи
краснодарский край
удмуртская республика (удмуртия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 4 апр – РИА Новости. Правоохранители вернули домой влюбленных в друг друга парня и девушку, которые сбежали от родителей в Ижевске и уехали в Сочи, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Удмуртии. Об истории "Ромео и Джульетты" из Ижевска в своем Telegram-канале рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. "Двое влюбленных из Ижевска пытались скрыться в Краснодарском крае. 15-летний подросток забрал с собой 13-летнюю девочку, и парочка отправилась в опасное путешествие на юг – без документов и без гроша в кармане. В пути юноша подрабатывал грузчиком, а девочка – официанткой", - сообщила она.В удмуртской полиции РИА Новости рассказали, что о пропаже детей их родители заявили 27 марта. "Сегодня утром наши сотрудники доставили подростков домой самолетом Сочи-Ижевск. Нашли их в "Сириусе" сотрудники местной патрульно-постовой службы", - пояснили агентству в полиции региона.
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915513279.html
ижевск
сочи
краснодарский край
удмуртская республика (удмуртия)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ижевск, сочи, краснодарский край, удмуртская республика (удмуртия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ижевск, Сочи, Краснодарский край, Удмуртская Республика (Удмуртия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Влюбленные подростки из Ижевска сбежали от родителей в Сочи
Полиция вернула в Ижевск влюбленных подростков, сбежавших от родителей в Сочи