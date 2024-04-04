https://ria.ru/20240404/podozrevaemyy-1937860330.html
Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву
Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву - РИА Новости, 04.04.2024
Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву
Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле", доставят в Москву для вынесения меры пресечения, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:45
2024-04-04T16:45
2024-04-04T18:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус
крокус сити холл
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ОМСК, 4 апр - РИА Новости. Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле", доставят в Москву для вынесения меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Троих подозреваемых в теракте в Подмосковье силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина."Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения", - сообщил источник РИА Новости.Сотрудники ФСБ выяснили, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240403/obzvony-1937528143.html
https://ria.ru/20240403/krokus-1937530402.html
https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус, Крокус Сити Холл
Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву
Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят из Омска в Москву
ОМСК, 4 апр - РИА Новости. Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле", доставят в Москву для вынесения меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Троих подозреваемых в теракте в Подмосковье силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина.
"Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения", - сообщил источник РИА Новости.
Сотрудники ФСБ выяснили, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС
, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).