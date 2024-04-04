https://ria.ru/20240404/podozrevaemyy-1937860330.html

Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву

Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву - РИА Новости, 04.04.2024

Подозреваемого в теракте в "Крокусе" доставят в Москву

Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле", доставят в Москву для вынесения меры пресечения, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:45

2024-04-04T16:45

2024-04-04T18:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус

крокус сити холл

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ОМСК, 4 апр - РИА Новости. Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле", доставят в Москву для вынесения меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Троих подозреваемых в теракте в Подмосковье силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина."Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения", - сообщил источник РИА Новости.Сотрудники ФСБ выяснили, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240403/obzvony-1937528143.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, крокус, крокус сити холл