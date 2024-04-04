https://ria.ru/20240404/podmoskove-1937758754.html

В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева

В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева - РИА Новости, 04.04.2024

В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева

Десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении дерева от сильного ветра в Московской области, пострадавшая госпитализирована, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:06

2024-04-04T10:06

2024-04-04T10:06

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении дерева от сильного ветра в Московской области, пострадавшая госпитализирована, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Травмы в результате падения дерева получила девочка 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и гематома в височной области. Девочка госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. Сильный ветер обрушился на Москву и Подмосковье в среду. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности, столичные парки и канатная дорога приостановили свою работу. Скорость ветра к полудню в Домодедово достигла 21 метра в секунду. В Москве и области повсеместно регистрировали случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве два человека погибли, 15 пострадали. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о 16 госпитализированных, двое из которых - дети.

https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html

https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)