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В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева - РИА Новости, 04.04.2024
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10:06 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/podmoskove-1937758754.html
В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева
В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева
Десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении дерева от сильного ветра в Московской области, пострадавшая госпитализирована, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:06
2024-04-04T10:06
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении дерева от сильного ветра в Московской области, пострадавшая госпитализирована, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Травмы в результате падения дерева получила девочка 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и гематома в височной области. Девочка госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. Сильный ветер обрушился на Москву и Подмосковье в среду. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности, столичные парки и канатная дорога приостановили свою работу. Скорость ветра к полудню в Домодедово достигла 21 метра в секунду. В Москве и области повсеместно регистрировали случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве два человека погибли, 15 пострадали. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о 16 госпитализированных, двое из которых - дети.
https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
москва
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева

В Подмосковье после падения дерева госпитализировали десятилетнюю девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении дерева от сильного ветра в Московской области, пострадавшая госпитализирована, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Травмы в результате падения дерева получила девочка 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
3 апреля, 17:36
По его словам, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и гематома в височной области. Девочка госпитализирована в Подольскую клиническую больницу.
Сильный ветер обрушился на Москву и Подмосковье в среду. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности, столичные парки и канатная дорога приостановили свою работу. Скорость ветра к полудню в Домодедово достигла 21 метра в секунду. В Москве и области повсеместно регистрировали случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве два человека погибли, 15 пострадали. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о 16 госпитализированных, двое из которых - дети.
Дерево, поваленное сильным ветром в Липецке. 8 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку
8 октября 2023, 22:14
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДомодедово (аэропорт)
 
 
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