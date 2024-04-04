Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/peskov-1937796355.html
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах - РИА Новости, 04.04.2024
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах
Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:47
2024-04-04T12:47
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857790889_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_14d30ad9b7117cdab8205c4cdbf1bf15.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очень позитивно. Вы знаете, что президент вчера общался по телефону, давал поручения. Действительно, все главы регионов, всё руководство регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает то, как руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию. Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выполнению функций губернаторами после наводнений в регионах РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857790889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c63dd72455eb027d4856bb146d2f2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах

Песков: главы регионов лично принимают участие в борьбе с последствиями паводков

© РИА Новости / Данила Назаров | Перейти в медиабанкВесеннее половодье в Мордовии
Весеннее половодье в Мордовии - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Данила Назаров
Перейти в медиабанк
Весеннее половодье в Мордовии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень позитивно. Вы знаете, что президент вчера общался по телефону, давал поручения. Действительно, все главы регионов, всё руководство регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает то, как руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию. Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выполнению функций губернаторами после наводнений в регионах РФ.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала