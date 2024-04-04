https://ria.ru/20240404/peskov-1937796355.html
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах - РИА Новости, 04.04.2024
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах
Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:47
2024-04-04T12:47
2024-04-04T12:47
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очень позитивно. Вы знаете, что президент вчера общался по телефону, давал поручения. Действительно, все главы регионов, всё руководство регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает то, как руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию. Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выполнению функций губернаторами после наводнений в регионах РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о борьбе с последствиями паводков в регионах
Песков: главы регионов лично принимают участие в борьбе с последствиями паводков
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии в затронутых паводками регионах, это то, чего ждет президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень позитивно. Вы знаете, что президент вчера общался по телефону, давал поручения. Действительно, все главы регионов, всё руководство регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает то, как руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию. Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к выполнению функций губернаторами после наводнений в регионах РФ.