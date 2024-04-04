https://ria.ru/20240404/peskov-1937792526.html

Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ

Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024

Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ

Каждая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:26

2024-04-04T12:26

2024-04-04T12:26

великобритания

дмитрий песков

риши сунак

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал возможный выход Великобритании из ЕСПЧ."Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям Тем более, некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что сегодня все больше стран отказываются от членства в международных организациях.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20240316/zoloto-1933450412.html

великобритания

россия

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великобритания, дмитрий песков, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), россия