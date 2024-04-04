https://ria.ru/20240404/peskov-1937792526.html
Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ
Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024
Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ
Каждая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:26
2024-04-04T12:26
2024-04-04T12:26
великобритания
дмитрий песков
риши сунак
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал возможный выход Великобритании из ЕСПЧ."Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям Тем более, некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что сегодня все больше стран отказываются от членства в международных организациях.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20240316/zoloto-1933450412.html
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великобритания, дмитрий песков, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), россия
Великобритания, Дмитрий Песков, Риши Сунак, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Россия
Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ
Песков: страны исходят из своих интересов в вопросе членства в организациях