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В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС

В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.04.2024

В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Большеглушицком районе Самарской области из-за паводка, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:36

2024-04-04T15:36

2024-04-04T15:43

происшествия

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Большеглушицком районе Самарской области из-за паводка, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. "В Большеглушицском районе введен режим ЧС", - говорится в сообщении. Для оказания помощи населению в местах подтоплений в район прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России. По последним данным, в указанном районе подтоплено 37 приусадебных участков и 14 жилых домов. В целом в регионе в зону подтопления попали 226 приусадебных участка и 36 жилых домов.

https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

самарская область

россия

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происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)