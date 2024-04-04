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В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС
В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.04.2024
В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Большеглушицком районе Самарской области из-за паводка, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:36
2024-04-04T15:36
2024-04-04T15:43
происшествия
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Большеглушицком районе Самарской области из-за паводка, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. "В Большеглушицском районе введен режим ЧС", - говорится в сообщении. Для оказания помощи населению в местах подтоплений в район прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России. По последним данным, в указанном районе подтоплено 37 приусадебных участков и 14 жилых домов. В целом в регионе в зону подтопления попали 226 приусадебных участка и 36 жилых домов.
https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html
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происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС
В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка