https://ria.ru/20240404/patogeny-1937758163.html
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию - РИА Новости, 04.04.2024
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию
Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:00
2024-04-04T10:00
2024-04-04T10:05
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале."Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесен в Государственную Думу", - написал Пискарев.
https://ria.ru/20240212/virus-1926799893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию
Пискарев: в ГД внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию