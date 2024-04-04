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В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию - РИА Новости, 04.04.2024
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10:00 04.04.2024 (обновлено: 10:05 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/patogeny-1937758163.html
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию - РИА Новости, 04.04.2024
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию
Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:00
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россия
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общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале."Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесен в Государственную Думу", - написал Пискарев.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию

Пискарев: в ГД внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесен в Государственную Думу", - написал Пискарев.
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