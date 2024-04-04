https://ria.ru/20240404/patogeny-1937758163.html

В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию

В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию - РИА Новости, 04.04.2024

В Госдуму внесли проект об ответственности за провоз патогенов в Россию

Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:00

2024-04-04T10:00

2024-04-04T10:05

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект об ответственности за провоз патогенов в Россию внесен в Госдуму, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале."Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесен в Государственную Думу", - написал Пискарев.

https://ria.ru/20240212/virus-1926799893.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество