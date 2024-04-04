https://ria.ru/20240404/parki-1937785141.html

Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе

Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 04.04.2024

Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе

Проект парк "Берега" в Белгороде стал победителем всероссийской премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупные города", а парк "Маршалково" в Строителе – РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:08

2024-04-04T12:08

2024-04-04T12:08

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

парки

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БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Проект парк "Берега" в Белгороде стал победителем всероссийской премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупные города", а парк "Маршалково" в Строителе – лауреат в номинации "Малые города", рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Парк "Берега" в Белгороде был признан лучшим парком в стране среди крупных городов, а парк "Маршалково" в Строителе стал лауреатом в номинации "Малые города". Даже несмотря на сложную обстановку, мы продолжаем заниматься благоустройством нашей любимой Белгородской области" - подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба региона. Всероссийская парковая премия "Парки России" – совместный проект министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Как сообщили в пресс-службе Белгородской области, профессиональное жюри оценивало новые объекты благоустройства, инфраструктуру для разных категорий людей, популярность у горожан. "Парк "Берега" стал финалистом премии благодаря тому, что не только создает новые территории для отдыха, развития и спорта, но и формирует события, новые традиции, реализует программы в сферах культуры, спорта, туризма, искусства, образования", - пояснили в пресс-службе. Белгородский парк "Маршалково" в городе Строителе стал лауреатом премии в номинации "Парк года. Малые города 5-25 тысячи человек". В 2023 году парк "Маршалково" победил в федеральном конкурсе на создание комфортной городской среды. В этом году в рамках благоустройства на территории парка выложат пешеходные дорожки, оборудуют спортивную и детскую площадки, установят малые архитектурные формы, выполнят озеленение, установят фестивальную сцену. Завершат работы по благоустройству парка до 30 сентября.

https://ria.ru/20240214/mosty-1927252190.html

белгород

белгородская область

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Алёна Пава

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, парки