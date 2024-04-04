Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
12:08 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/parki-1937785141.html
Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе
Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 04.04.2024
Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе
Проект парк "Берега" в Белгороде стал победителем всероссийской премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупные города", а парк "Маршалково" в Строителе – РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:08
2024-04-04T12:08
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
парки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937784674_0:171:3054:1889_1920x0_80_0_0_59bfd87ce6e900e791a208393a52f8e3.jpg
БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Проект парк "Берега" в Белгороде стал победителем всероссийской премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупные города", а парк "Маршалково" в Строителе – лауреат в номинации "Малые города", рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Парк "Берега" в Белгороде был признан лучшим парком в стране среди крупных городов, а парк "Маршалково" в Строителе стал лауреатом в номинации "Малые города". Даже несмотря на сложную обстановку, мы продолжаем заниматься благоустройством нашей любимой Белгородской области" - подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба региона. Всероссийская парковая премия "Парки России" – совместный проект министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Как сообщили в пресс-службе Белгородской области, профессиональное жюри оценивало новые объекты благоустройства, инфраструктуру для разных категорий людей, популярность у горожан. "Парк "Берега" стал финалистом премии благодаря тому, что не только создает новые территории для отдыха, развития и спорта, но и формирует события, новые традиции, реализует программы в сферах культуры, спорта, туризма, искусства, образования", - пояснили в пресс-службе. Белгородский парк "Маршалково" в городе Строителе стал лауреатом премии в номинации "Парк года. Малые города 5-25 тысячи человек". В 2023 году парк "Маршалково" победил в федеральном конкурсе на создание комфортной городской среды. В этом году в рамках благоустройства на территории парка выложат пешеходные дорожки, оборудуют спортивную и детскую площадки, установят малые архитектурные формы, выполнят озеленение, установят фестивальную сцену. Завершат работы по благоустройству парка до 30 сентября.
https://ria.ru/20240214/mosty-1927252190.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937784674_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_498525ec4e30aa482c17a4268e22bbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, парки
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Парки

Гладков рассказал о победах белгородских парков во всероссийском конкурсе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПосетители в парке "Берега" в Белгороде
Посетители в парке Берега в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Посетители в парке "Берега" в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Проект парк "Берега" в Белгороде стал победителем всероссийской премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупные города", а парк "Маршалково" в Строителе – лауреат в номинации "Малые города", рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Парк "Берега" в Белгороде был признан лучшим парком в стране среди крупных городов, а парк "Маршалково" в Строителе стал лауреатом в номинации "Малые города". Даже несмотря на сложную обстановку, мы продолжаем заниматься благоустройством нашей любимой Белгородской области" - подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба региона.
Всероссийская парковая премия "Парки России" – совместный проект министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Как сообщили в пресс-службе Белгородской области, профессиональное жюри оценивало новые объекты благоустройства, инфраструктуру для разных категорий людей, популярность у горожан. "Парк "Берега" стал финалистом премии благодаря тому, что не только создает новые территории для отдыха, развития и спорта, но и формирует события, новые традиции, реализует программы в сферах культуры, спорта, туризма, искусства, образования", - пояснили в пресс-службе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Гладков рассказал о ремонте белгородских мостов
14 февраля, 10:22
Белгородский парк "Маршалково" в городе Строителе стал лауреатом премии в номинации "Парк года. Малые города 5-25 тысячи человек".
В 2023 году парк "Маршалково" победил в федеральном конкурсе на создание комфортной городской среды. В этом году в рамках благоустройства на территории парка выложат пешеходные дорожки, оборудуют спортивную и детскую площадки, установят малые архитектурные формы, выполнят озеленение, установят фестивальную сцену. Завершат работы по благоустройству парка до 30 сентября.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьПарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала