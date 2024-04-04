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Число украинцев, считающих, что страна потеряет еще территории, увеличилось - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 04.04.2024 (обновлено: 17:07 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/opros-1937863158.html
Число украинцев, считающих, что страна потеряет еще территории, увеличилось
Число украинцев, считающих, что страна потеряет еще территории, увеличилось - РИА Новости, 04.04.2024
Число украинцев, считающих, что страна потеряет еще территории, увеличилось
Число жителей Украины, которые считают, что конфликт с Россией закончится для Киева потерей новых территорий, за два года увеличилось с 4% до 16%,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:02
2024-04-04T17:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что конфликт с Россией закончится для Киева потерей новых территорий, за два года увеличилось с 4% до 16%, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 16% опрошенных считают, что конфликт закончится для Киева потерей новых территорий, тогда как в апреле 2022 года так считали 4%. Число тех, кто считает, что Украина сможет вернуться к границам от 1991 года, сократилось с 53 до 45%. В победу Украины верят 88% респондентов, в 2022 году таких было 95%. С 2 до 8% увеличилось число тех, кто в это не верит. Кроме того, с 95% до 80% уменьшилось число тех, кто считает будущее Украины обнадеживающим. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html
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россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Число украинцев, считающих, что страна потеряет еще территории, увеличилось

Опрос: 16% украинцев считают, что страна потеряет еще больше территорий

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что конфликт с Россией закончится для Киева потерей новых территорий, за два года увеличилось с 4% до 16%, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг".
Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.
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Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 16% опрошенных считают, что конфликт закончится для Киева потерей новых территорий, тогда как в апреле 2022 года так считали 4%. Число тех, кто считает, что Украина сможет вернуться к границам от 1991 года, сократилось с 53 до 45%. В победу Украины верят 88% респондентов, в 2022 году таких было 95%. С 2 до 8% увеличилось число тех, кто в это не верит. Кроме того, с 95% до 80% уменьшилось число тех, кто считает будущее Украины обнадеживающим.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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