https://ria.ru/20240404/opros-1937859536.html

Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось

Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось - РИА Новости, 04.04.2024

Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось

Число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%, свидетельствуют данные опроса группы... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:42

2024-04-04T16:42

2024-04-04T16:42

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валерий залужный

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2.2%. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", деятельность Зеленского полностью одобряют 22% опрошенных, тогда как в апреле 2022 года этот показатель составлял 74%. Скорее одобряют его деятельность 41% респондентов. За два года уменьшилось и число тех, кто полностью одобряет деятельность ВСУ – с 92% до 77%. Ранее президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что провальное украинское контрнаступление и увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ снизили уровень доверия жителей Украины к Зеленскому и его рейтинг может продолжить падение.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины