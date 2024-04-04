https://ria.ru/20240404/opros-1937859536.html
Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось
Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось - РИА Новости, 04.04.2024
Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось
Число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%, свидетельствуют данные опроса группы... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:42
2024-04-04T16:42
2024-04-04T16:42
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2.2%. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", деятельность Зеленского полностью одобряют 22% опрошенных, тогда как в апреле 2022 года этот показатель составлял 74%. Скорее одобряют его деятельность 41% респондентов. За два года уменьшилось и число тех, кто полностью одобряет деятельность ВСУ – с 92% до 77%. Ранее президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что провальное украинское контрнаступление и увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ снизили уровень доверия жителей Украины к Зеленскому и его рейтинг может продолжить падение.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире
Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось
Опрос: число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского, сократилось до 22%