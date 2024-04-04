МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) причислил случившееся в четверг утром отключение резервной линии электроснабжения к "очень реальным" угрозам для ЗАЭС, его слова приводятся в заявлении на сайте организации.
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"Крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту", — подчеркнул он.
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Утром 4 апреля пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт, отключилась в 10:06 мск. Там подчеркнули, что специалисты выясняют причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что радиационный фон остается в норме.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022-го после первого визита Гросси на объект.