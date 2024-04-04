МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022-го после первого визита Гросси на объект.