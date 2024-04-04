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МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
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21:36 04.04.2024 (обновлено: 01:10 05.04.2024)
https://ria.ru/20240404/opasnosti-1937918451.html
МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС
МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) причислил случившееся в четверг утром отключение резервной линии электроснабжения к "очень реальным"... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T21:36
2024-04-05T01:10
в мире
европа
днепр (город)
энергодар
запорожская аэс
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ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) причислил случившееся в четверг утром отключение резервной линии электроснабжения к "очень реальным" угрозам для ЗАЭС, его слова приводятся в заявлении на сайте организации. &quot;Крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту&quot;, — подчеркнул он.Утром 4 апреля пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт, отключилась в 10:06 мск. Там подчеркнули, что специалисты выясняют причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что радиационный фон остается в норме.Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240308/vstrecha-1931937779.html
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в мире, европа, днепр (город), энергодар, запорожская аэс, магатэ
В мире, Европа, Днепр (город), Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) причислил случившееся в четверг утром отключение резервной линии электроснабжения к "очень реальным" угрозам для ЗАЭС, его слова приводятся в заявлении на сайте организации.
«

"Крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту", — подчеркнул он.

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Утром 4 апреля пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт, отключилась в 10:06 мск. Там подчеркнули, что специалисты выясняют причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что радиационный фон остается в норме.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022-го после первого визита Гросси на объект.

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В миреЕвропаДнепр (город)ЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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