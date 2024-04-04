https://ria.ru/20240404/opasnost-1937918858.html
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:39
2024-04-04T21:39
2024-04-04T22:32
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников."Внимание! На территории Воронежской области объявляется режим опасности атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников
Гусев сообщил об объявлении опасности атаки беспилотников в Воронежской области