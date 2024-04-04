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В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 04.04.2024 (обновлено: 22:32 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/opasnost-1937918858.html
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:39
2024-04-04T22:32
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников."Внимание! На территории Воронежской области объявляется режим опасности атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
воронежская область
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воронежская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Воронежской области объявили режим опасности беспилотников

Гусев сообщил об объявлении опасности атаки беспилотников в Воронежской области

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / DedMityay
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.
"Внимание! На территории Воронежской области объявляется режим опасности атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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