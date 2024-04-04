https://ria.ru/20240404/odintsovo-1937747217.html

На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово

На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024

На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово

Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:20

2024-04-04T08:20

2024-04-04T08:29

центральная пригородная пассажирская компания

одинцово

общество

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).Ранее сообщалось, что на МЦД-1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода."Возобновлено движение через станцию Одинцово. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой – ред.) вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение возобновлено в 07.55 мск. Необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек принимаются.

https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

одинцово

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

центральная пригородная пассажирская компания, одинцово, общество, москва