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На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово
Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:20
2024-04-04T08:20
2024-04-04T08:29
центральная пригородная пассажирская компания
одинцово
общество
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).Ранее сообщалось, что на МЦД-1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода."Возобновлено движение через станцию Одинцово. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой – ред.) вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение возобновлено в 07.55 мск. Необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек принимаются.
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная пригородная пассажирская компания, одинцово, общество, москва
Центральная пригородная пассажирская компания, Одинцово, Общество, Москва
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово
ЦППК: на Белорусском направлении и D1 восстановили движение через Одинцово