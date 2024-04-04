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На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
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08:20 04.04.2024 (обновлено: 08:29 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/odintsovo-1937747217.html
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово
Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:20
2024-04-04T08:29
центральная пригородная пассажирская компания
одинцово
общество
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).Ранее сообщалось, что на МЦД-1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода."Возобновлено движение через станцию Одинцово. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой – ред.) вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение возобновлено в 07.55 мск. Необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек принимаются.
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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центральная пригородная пассажирская компания, одинцово, общество, москва
Центральная пригородная пассажирская компания, Одинцово, Общество, Москва
На Белорусском направлении возобновили движение через станцию Одинцово

ЦППК: на Белорусском направлении и D1 восстановили движение через Одинцово

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов Белорусского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону Москвы восстановлено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Ранее сообщалось, что на МЦД-1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода.
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"Возобновлено движение через станцию Одинцово. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой – ред.) вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.
В МЖД добавили, что движение возобновлено в 07.55 мск. Необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек принимаются.
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Центральная пригородная пассажирская компанияОдинцовоОбществоМосква
 
 
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