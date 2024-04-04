https://ria.ru/20240404/obuchenie-1937913161.html

Югра обучит 5 тысяч волонтеров в молодежном центре "Добрино" к 2026 году

Югра обучит 5 тысяч волонтеров в молодежном центре "Добрино" к 2026 году - РИА Новости, 04.04.2024

Югра обучит 5 тысяч волонтеров в молодежном центре "Добрино" к 2026 году

Порядка 5 тысяч лидеров некоммерческих организаций и волонтеров планируется обучить в новом молодежном центре "Добрино" в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:52

2024-04-04T20:52

2024-04-04T20:52

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

владимир путин

россия

ханты-мансийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937912737_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_0d1ef50ddab60ea9704b421543a8c015.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Порядка 5 тысяч лидеров некоммерческих организаций и волонтеров планируется обучить в новом молодежном центре "Добрино" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава Югры Наталья Комарова. ХМАО стал одним из 12 регионов России, где в четверг заработали центры для молодежи. Старт работе молодежных центров дал президент РФ Владимир Путин. "Добрино" в Ханты-Мансийске стал единственным в стране центром компетенций, развивающим направление "Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество", и ведущей площадкой для образования и развития лидеров НКО и организаторов добровольческой деятельности. "Молодые люди со всей страны приезжают в Югру для того, чтобы узнать о работе некоммерческих организаций, волонтерской деятельности, вместе с федеральными, региональными экспертами проработать проекты, которые по окончанию обучения внедрят в своих регионах. К 2026 году мы планируем привлечь к работе 10 300 человек, обучить 4 900 молодых людей и 380 специалистов в сфере молодежной политики, реализовать 740 инициатив", - написала Комарова в своем Telegram-канале. По данным департамента внутренней политики Югры, в настоящее время база для размещения круглогодичного молодежного образовательного центра строится в 30 километрах от Ханты-Мансийска. На период строительства для "Добрино" используется действующая инфраструктура: арт-резиденция, "Точка кипения" Югорского госуниверситета, медиашкола и концертно-театральный центр "Югра-классик". В текущем году под эгидой "Добрино" планируется провести несколько крупных федеральных мероприятий, в том числе всероссийские форумы волонтеров культуры, "серебряных" добровольцев и социального призвания, который объединит молодых работников соцучреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров, студентов профильных вузов, сотрудников НКО.

https://ria.ru/20240306/molodezhnyy_tsentr-1931584659.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, владимир путин, россия, ханты-мансийск