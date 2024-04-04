ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке
ВСУ менее чем за час выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 13.25 до 14.05 было выпущено еще девять снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и три - по Червоногвардейскому району Макеевки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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