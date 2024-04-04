https://ria.ru/20240404/obstrel-1937826935.html

ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.04.2024

ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:54

2024-04-04T14:54

2024-04-04T14:54

донецк

макеевка

украина

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 13.25 до 14.05 было выпущено еще девять снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и три - по Червоногвардейскому району Макеевки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html

донецк

макеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, украина, нато, происшествия