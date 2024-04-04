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ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/obstrel-1937826935.html
ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:54
2024-04-04T14:54
донецк
макеевка
украина
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 13.25 до 14.05 было выпущено еще девять снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и три - по Червоногвардейскому району Макеевки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, макеевка, украина, нато, происшествия
Донецк, Макеевка, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ менее чем за час выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 13.25 до 14.05 было выпущено еще девять снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и три - по Червоногвардейскому району Макеевки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаУкраинаНАТОПроисшествия
 
 
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