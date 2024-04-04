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Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе - РИА Новости, 04.04.2024
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08:57 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/obschestvo-1937749682.html
Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе
Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал украинским вбросом информацию о якобы проведении РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:57
2024-04-04T08:57
мелитополь
украина
запорожская область
владимир рогов
анастасия ивлеева
олег газманов
крокус сити холл
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал украинским вбросом информацию о якобы проведении в Мелитополе Запорожской области концерта с участием певца Shaman и блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее в украинских Telegram-каналах появилась афиша, анонсирующая выступление певцов Shaman, Олега Газманова и Ивлеевой в Мелитополе 15 апреля. Концерт якобы посвятят памяти жертв трагедии в "Крокус сити холле" и сбору средств для участников СВО. На афише также утверждается, что концерт организован при поддержке Владимира Рогова. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал ВСУ "обратить внимание" на предстоящий концерт российских артистов. "Что ни день, то вбросы от вражеских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины – ред.). Сначала данный информационный вброс легализовали через канал профессионального предателя из Одессы Гончаренко, а затем понесли другие инфопомойки режима Зеленского", - написал Рогов. По его словам, проводить большой концерт в прифронтовой зоне с заранее озвученным местом и временем - это подставлять людей под удар вражеских ракет. "Во-вторых, если выступления Ярослава Дронова и Олега Газманова на запорожской земле вполне логичны, то появление Анастасии Ивлеевой, организатора скандально известной "голой вечеринки", было бы воспринято запорожцами как оскорбление, которое я своим землякам бы не нанёс. В-третьих, в нынешней ситуации нашей команде не до зрелищ, на повестке - волнующие людей дела насущные", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240228/vecherinka-1930070667.html
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мелитополь, украина, запорожская область, владимир рогов, анастасия ивлеева, олег газманов, крокус сити холл, верховная рада украины, вооруженные силы украины, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Мелитополь, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Анастасия Ивлеева, Олег Газманов, Крокус Сити Холл, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе

Рогов назвал информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе украинским вбросом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал украинским вбросом информацию о якобы проведении в Мелитополе Запорожской области концерта с участием певца Shaman и блогера Анастасии Ивлеевой.
Ранее в украинских Telegram-каналах появилась афиша, анонсирующая выступление певцов Shaman, Олега Газманова и Ивлеевой в Мелитополе 15 апреля. Концерт якобы посвятят памяти жертв трагедии в "Крокус сити холле" и сбору средств для участников СВО. На афише также утверждается, что концерт организован при поддержке Владимира Рогова. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал ВСУ "обратить внимание" на предстоящий концерт российских артистов.
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"Что ни день, то вбросы от вражеских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины – ред.). Сначала данный информационный вброс легализовали через канал профессионального предателя из Одессы Гончаренко, а затем понесли другие инфопомойки режима Зеленского", - написал Рогов.
По его словам, проводить большой концерт в прифронтовой зоне с заранее озвученным местом и временем - это подставлять людей под удар вражеских ракет.
"Во-вторых, если выступления Ярослава Дронова и Олега Газманова на запорожской земле вполне логичны, то появление Анастасии Ивлеевой, организатора скандально известной "голой вечеринки", было бы воспринято запорожцами как оскорбление, которое я своим землякам бы не нанёс. В-третьих, в нынешней ситуации нашей команде не до зрелищ, на повестке - волнующие людей дела насущные", - подчеркнул Рогов.
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МелитопольУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговАнастасия ИвлееваОлег ГазмановКрокус Сити ХоллВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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