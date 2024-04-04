https://ria.ru/20240404/obschestvo-1937749682.html

Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе

Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе - РИА Новости, 04.04.2024

Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал украинским вбросом информацию о якобы проведении РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:57

2024-04-04T08:57

2024-04-04T08:57

мелитополь

украина

запорожская область

владимир рогов

анастасия ивлеева

олег газманов

крокус сити холл

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал украинским вбросом информацию о якобы проведении в Мелитополе Запорожской области концерта с участием певца Shaman и блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее в украинских Telegram-каналах появилась афиша, анонсирующая выступление певцов Shaman, Олега Газманова и Ивлеевой в Мелитополе 15 апреля. Концерт якобы посвятят памяти жертв трагедии в "Крокус сити холле" и сбору средств для участников СВО. На афише также утверждается, что концерт организован при поддержке Владимира Рогова. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал ВСУ "обратить внимание" на предстоящий концерт российских артистов. "Что ни день, то вбросы от вражеских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины – ред.). Сначала данный информационный вброс легализовали через канал профессионального предателя из Одессы Гончаренко, а затем понесли другие инфопомойки режима Зеленского", - написал Рогов. По его словам, проводить большой концерт в прифронтовой зоне с заранее озвученным местом и временем - это подставлять людей под удар вражеских ракет. "Во-вторых, если выступления Ярослава Дронова и Олега Газманова на запорожской земле вполне логичны, то появление Анастасии Ивлеевой, организатора скандально известной "голой вечеринки", было бы воспринято запорожцами как оскорбление, которое я своим землякам бы не нанёс. В-третьих, в нынешней ситуации нашей команде не до зрелищ, на повестке - волнующие людей дела насущные", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240228/vecherinka-1930070667.html

https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

мелитополь, украина, запорожская область, владимир рогов, анастасия ивлеева, олег газманов, крокус сити холл, верховная рада украины, вооруженные силы украины, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik