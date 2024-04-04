https://ria.ru/20240404/oborudovanie-1937791566.html

Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье

Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2024

Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье

В этом году в подмосковные больницы закупят 192 единицы нового медицинского оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:24

2024-04-04T12:24

2024-04-04T12:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В этом году в подмосковные больницы закупят 192 единицы нового медицинского оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Будут закуплены аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, а также электрохирургическое, лабораторное и другое оборудование, в том числе маммограф с биопсийной приставкой. "Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики, обнаружения различных патологий, в том числе новообразований на ранней стадии, а также их эффективного лечения. Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка. Он отметил, что благодаря закупке новой медтехники в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года. Медицинское оборудование будет закуплено благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934891968.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев