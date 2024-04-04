Рейтинг@Mail.ru
Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:24 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/oborudovanie-1937791566.html
Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье
Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2024
Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье
В этом году в подмосковные больницы закупят 192 единицы нового медицинского оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:24
2024-04-04T12:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937790598_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_fc9b160e52d3275a61aa5a69ee7bab09.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В этом году в подмосковные больницы закупят 192 единицы нового медицинского оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Будут закуплены аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, а также электрохирургическое, лабораторное и другое оборудование, в том числе маммограф с биопсийной приставкой. "Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики, обнаружения различных патологий, в том числе новообразований на ранней стадии, а также их эффективного лечения. Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка. Он отметил, что благодаря закупке новой медтехники в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года. Медицинское оборудование будет закуплено благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934891968.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937790598_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_bccc315b137446cb83a557de9cbd4e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Почти 200 единиц оборудования для лечения онкологии закупят в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 200 единиц медоборудования для выявления и лечения онкологии закупят в Подмосковье в этом году
Почти 200 единиц медоборудования для выявления и лечения онкологии закупят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В этом году в подмосковные больницы закупят 192 единицы нового медицинского оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Будут закуплены аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, а также электрохирургическое, лабораторное и другое оборудование, в том числе маммограф с биопсийной приставкой.
"Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики, обнаружения различных патологий, в том числе новообразований на ранней стадии, а также их эффективного лечения. Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.
Он отметил, что благодаря закупке новой медтехники в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года.
Медицинское оборудование будет закуплено благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет
22 марта, 12:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала