https://ria.ru/20240404/novorossiysk-1937812719.html
Власти опровергли информацию о готовящихся терактах в Новороссийске
Власти опровергли информацию о готовящихся терактах в Новороссийске - РИА Новости, 04.04.2024
Власти опровергли информацию о готовящихся терактах в Новороссийске
Власти Новороссийска назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о терактах, якобы готовящихся в местных школах, сообщает администрация города... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:55
2024-04-04T13:55
2024-04-04T13:55
новороссийск
общество
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Власти Новороссийска назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о терактах, якобы готовящихся в местных школах, сообщает администрация города в четверг. По данным мэрии, в среду родители учащихся нескольких школ города получили сообщения о готовящихся на следующий день терактах. "Опровергаем фейки! Специалисты пресс-службы администрации Новороссийска сегодня объехали школы города и записали видео, чтобы опровергнуть фейковую информацию, охватившую накануне родительские чаты и социальные сети", - говорится в релизе. Чиновники записали видео из школ №№11, 28, 34, 40: согласно роликам, там дежурит охрана и идёт учебный процесс. Родителей призвали не паниковать и доверять информации только из проверенных источников. "Наша задача – успокоить родителей и детей, которым пришла накануне рассылка о готовящемся теракте", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240403/voronezh-1937610376.html
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новороссийск, общество
Власти опровергли информацию о готовящихся терактах в Новороссийске
В Новороссийске опровергли слухи о терактах из родительских чатов
СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Власти Новороссийска назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о терактах, якобы готовящихся в местных школах, сообщает администрация города в четверг.
По данным мэрии, в среду родители учащихся нескольких школ города получили сообщения о готовящихся на следующий день терактах.
«
"Опровергаем фейки! Специалисты пресс-службы администрации Новороссийска сегодня объехали школы города и записали видео, чтобы опровергнуть фейковую информацию, охватившую накануне родительские чаты и социальные сети", - говорится в релизе.
Чиновники записали видео из школ №№11, 28, 34, 40: согласно роликам, там дежурит охрана и идёт учебный процесс. Родителей призвали не паниковать и доверять информации только из проверенных источников.
"Наша задача – успокоить родителей и детей, которым пришла накануне рассылка о готовящемся теракте", - поясняется в сообщении.