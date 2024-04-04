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Нетаньяху ответил на угрозы Ирана - РИА Новости, 04.04.2024
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20:42 04.04.2024 (обновлено: 20:53 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана - РИА Новости, 04.04.2024
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:42
2024-04-04T20:53
иран
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
дамаск (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности."Иран в течение многих лет работал против нас как напрямую, так и через своих эмиссаров, и поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу - мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать", - заявил премьер в начале заседания военно-политического кабинета министров.В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
иран
израиль
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иран, израиль, биньямин нетаньяху, в мире, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире, Дамаск (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана

Нетаньяху на угрозы Ирана: Израиль ответит на причинение ущерба безопасности

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности.
"Иран в течение многих лет работал против нас как напрямую, так и через своих эмиссаров, и поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу - мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать", - заявил премьер в начале заседания военно-политического кабинета министров.
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В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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ИранИзраильБиньямин НетаньяхуВ миреДамаск (город)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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