https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html

Нетаньяху ответил на угрозы Ирана

Нетаньяху ответил на угрозы Ирана - РИА Новости, 04.04.2024

Нетаньяху ответил на угрозы Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:42

2024-04-04T20:42

2024-04-04T20:53

иран

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

дамаск (город)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности."Иран в течение многих лет работал против нас как напрямую, так и через своих эмиссаров, и поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу - мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать", - заявил премьер в начале заседания военно-политического кабинета министров.В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html

https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html

иран

израиль

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, израиль, биньямин нетаньяху, в мире, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году