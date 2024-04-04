Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
Нетаньяху на угрозы Ирана: Израиль ответит на причинение ущерба безопасности
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом комментарии об угрозах со стороны Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Дамаске заявил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности.
"Иран в течение многих лет работал против нас как напрямую, так и через своих эмиссаров, и поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу - мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать", - заявил премьер в начале заседания военно-политического кабинета министров.
В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.