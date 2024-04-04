https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:53
2024-04-04T09:53
2024-04-04T09:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По данным экстренных служб, двое погибли и 17 пострадали, включая двоих детей, в результате обрушившегося вчера на Москву штормового ветра. "На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20240402/zatoplenie-1937375942.html
https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за сильного ветра
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По данным экстренных служб, двое погибли и 17 пострадали, включая двоих детей, в результате обрушившегося вчера на Москву
штормового ветра.
"На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.