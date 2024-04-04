Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:53
2024-04-04T09:53
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937720175_0:26:1152:674_1920x0_80_0_0_bb6c5a327d71a74859901eb44a1a1ad6.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По данным экстренных служб, двое погибли и 17 пострадали, включая двоих детей, в результате обрушившегося вчера на Москву штормового ветра. "На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20240402/zatoplenie-1937375942.html
https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937720175_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_a04fad9fd8b463364b74513cc6ed5c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды

В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за сильного ветра

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий непогоды в Москве
Ликвидация последствий непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий непогоды в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По данным экстренных служб, двое погибли и 17 пострадали, включая двоих детей, в результате обрушившегося вчера на Москву штормового ветра.
Затопленный парк львов Земля прайда в Подмосковье
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"
2 апреля, 16:16
"На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.
Московская канатная дорога - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды
3 апреля, 19:19
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала