https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html

В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды

В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды - РИА Новости, 04.04.2024

В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды

Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:53

2024-04-04T09:53

2024-04-04T09:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших от сильного ветра в Москве, в том числе двое детей, госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По данным экстренных служб, двое погибли и 17 пострадали, включая двоих детей, в результате обрушившегося вчера на Москву штормового ветра. "На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20240402/zatoplenie-1937375942.html

https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва