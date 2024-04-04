https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937752794.html

Число пострадавших из-за непогоды в Москве достигло 17 человек

Число пострадавших из-за непогоды в Москве достигло 17 человек - РИА Новости, 04.04.2024

Число пострадавших из-за непогоды в Москве достигло 17 человек

Число пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:21

2024-04-04T09:21

2024-04-04T11:01

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 09:00 четверга от воздействия штормового ветра в Москве пострадали 19 человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди пострадавших двое детей."На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей", — добавил представитель экстренных служб столицы.Собеседник агентства отметил, что еще один пострадавший получает медицинскую помощь амбулаторно.Также представитель экстренных служб рассказал, что спасатели 21 раз выезжали по заявкам из-за непогоды: 12 раз после падения фрагментов кровли и девять после падения деревьев.Накануне вечером мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве (порывы ветра достигали 21 метра в секунду) два человека погибли, 15 пострадали.

https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html

https://ria.ru/20240404/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия