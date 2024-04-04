https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html

Архив рассекретил заявления генсека НАТО о России, сделанные в 1992 году

Архив рассекретил заявления генсека НАТО о России, сделанные в 1992 году - РИА Новости, 04.04.2024

Архив рассекретил заявления генсека НАТО о России, сделанные в 1992 году

Бывший генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер в 1992 году заявил, что альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:46

2024-04-04T19:46

2024-04-04T19:52

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер в 1992 году заявил, что альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, поскольку это отвечало бы интересам как Европы, так и остального мира, свидетельствуют рассекреченные в четверг по случаю 75-летия НАТО документы вашингтонского Архива национальной безопасности. "Нас с Россией связывает очень мощный общий интерес, точнее, несколько общих интересов. Я считаю, что у нас есть прочная база для выстраивания отношений с вашей страной. Прямо сейчас мы проводим параллельно как формальные, так и частные переговоры. Я говорю вам совершенно искренне и хочу еще раз повторить: да, мы хотим добиться всего этого в наших отношениях", - заявлял Вёрнер на встречу с председателем Верховного совета России Русланом Хасбулатовым в феврале 1992 года. Бывший генсек НАТО подчеркнул, что альянс заинтересован в стабильности в России, потому что она является "очень положительным" фактором как для Европы, так и для остального мира. "Поэтому, ваш успех во всех сферах - это и наш успех", - указал тогда Вёрнер. Политик также выражал надежду на выстраивание отношений в Европе в новом формате, который подразумевает "меньше оружия, меньше солдат и прочное будущее". Вёрнер добавлял, что, с его точки зрения, такая постановка вопроса отвечала интересам и самой России. "Члены нашего альянса заинтересованы в достижении этой цели", - заявлял бывший генсек Североатлантического альянса. Рассекреченные документы включают стенограммы бесед генсека НАТО с руководством российского парламента, министра обороны США с высокопоставленной делегацией Думы, а также отчеты министра обороны России на совместных российско-американских учениях. Данные публикации освещают короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в области безопасности в 1990-е годы, в результате которого сократились ядерные вооружения и снизились риски их применения, а также были рассмотрены вопросы поддержания мира, перспективы возможной интеграции России в Европу и партнерство с НАТО.

https://ria.ru/20240404/nato-1937899893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире