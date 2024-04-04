https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html

Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером

Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером - РИА Новости, 04.04.2024

Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером

НАТО сегодня - это скорее "бабушка" со скверным характером, которая не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:46

2024-04-04T16:46

2024-04-04T21:05

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. НАТО сегодня - это скорее "бабушка" со скверным характером, которая не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil. В четверг исполняется 75 лет Организации Североатлантического договора (НАТО). "Вся история этой организации представляет собой череду вооружённых интервенций, повлекших многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение государственных устоев и экономик стран, ставших "объектами внимания". Действуя в духе "порядка, основанного на правилах" (которые никто никогда не видел), она нарушает основополагающие принципы международного права, сеет страдания, хаос и раздор", - отметил посол. По его словам, долгие годы Россия пыталась выстроить равноправное партнёрство с альянсом. Созданный в 2002 году Совет Россия-НАТО должен был стать "всепогодной" площадкой для обсуждения любых разногласий. Реализовывались проекты практического сотрудничества, однако принятое в апреле 2014 года решение НАТО о прекращении политического диалога перечеркнуло наработанный позитив в отношениях. США и их союзники не поддержали ни одну из российских инициатив, нацеленных на формирование единого и неделимого пространства безопасности в Европе. "Конфронтационной риторикой и агрессивными действиями НАТО не оставляет сомнений в том, что преследует задачи гораздо более широкие, чем "коллективная оборона". Главная цель – силовым способом удержать глобальное доминирование западных стран во главе с США вопреки необратимой и объективной тенденции становления многополярности", - отметил Феоктистов. "Говорят, что с возрастом приходит мудрость. К НАТО это явно не относится. Сегодня это скорее "бабушка" со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным самомнением. Которая подслеповата – не видит изменившихся реалий, глуховата – не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти – не извлекает уроки из прошлых ошибок. Жизнь её так ничему не научила", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240404/nato-1937806698.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, аргентина, дмитрий феоктистов, в мире, нато