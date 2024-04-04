https://ria.ru/20240404/nato-1937806698.html
"Спасение" Украины стало смыслом существования НАТО, заявил посол России
"Спасение" Украины стало смыслом существования НАТО, заявил посол России - РИА Новости, 04.04.2024
"Спасение" Украины стало смыслом существования НАТО, заявил посол России
НАТО показалось, что она нашла смысл существования в "спасении" Украины от России, говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:32
2024-04-04T13:32
2024-04-04T13:32
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АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. НАТО показалось, что она нашла смысл существования в "спасении" Украины от России, говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея Ерхова "Пожилой человек Евроатлантики", приуроченной к 75-й годовщине основания Североатлантического альянса. "Итак, НАТО - 75 лет. По человеческим меркам, возраст, вообще-то, пожилой. Но по нашему юбиляру этого не скажешь: по-прежнему опасен - более 3 миллионов военнослужащих, в т.ч. дислоцированных на 750 базах по всему свету. А сейчас он опять слышит звук боевой трубы, опять играет мускулами и хорохорится - как молодящийся старик, вознамерившийся, вопреки советам врачей и друзей, взять замуж юную красавицу. По-человечески понятно: Украина опьяняет и заставляет забыть о тяготах вчерашнего и сегодняшнего дней. Тем тяжелее будет похмелье - головная боль, тошнота и слабость в ногах", - говорится в статье Ерхова. Российский посол отметил, что "альянсу почему-то показалось, что сейчас, после стольких лет побед (не очень своих) и поражений (обидных, ну да Аллах с ними) он наконец-то нашел смысл своего существования". "Мол, злая Россия напала на Украину и вот мы тут, как добрый рыцарь из сказок о Круглом столе короля Артура, спасем девицу из лап Дракона, и тогда все само собой станет хорошо", - пишет российский дипломат. По словам Ерхова, Россия со своими единомышленниками не позволит состояться победе "во всемирном масштабе" распространяющего подобную ложь Зла. "Силы Добра завладеют природными богатствами, которыми сейчас (как-то так неправильно получилось) обладают силы Зла, и планы глобалистов и "глубинных государств" по кардинальному сокращению населения Земли, триумфу ЛГБТ* и т.д. реализуются сами собой. И будет счастье (правда, далеко не всем). Если кто действительно в это верит, вынужден разочаровать. Этому всему не суждено осуществиться. Россия не даст. И не только она", - отметил дипломат.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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РИА Новости
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россия, украина, турция, алексей ерхов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Алексей Ерхов, НАТО, В мире
"Спасение" Украины стало смыслом существования НАТО, заявил посол России
Посол Ерхов: НАТО кажется, что ее смысл заключается в спасении Украины от России
АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. НАТО показалось, что она нашла смысл существования в "спасении" Украины от России, говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея Ерхова "Пожилой человек Евроатлантики", приуроченной к 75-й годовщине основания Североатлантического альянса.
"Итак, НАТО - 75 лет. По человеческим меркам, возраст, вообще-то, пожилой. Но по нашему юбиляру этого не скажешь: по-прежнему опасен - более 3 миллионов военнослужащих, в т.ч. дислоцированных на 750 базах по всему свету. А сейчас он опять слышит звук боевой трубы, опять играет мускулами и хорохорится - как молодящийся старик, вознамерившийся, вопреки советам врачей и друзей, взять замуж юную красавицу. По-человечески понятно: Украина опьяняет и заставляет забыть о тяготах вчерашнего и сегодняшнего дней. Тем тяжелее будет похмелье - головная боль, тошнота и слабость в ногах", - говорится в статье Ерхова.
Российский посол отметил, что "альянсу почему-то показалось, что сейчас, после стольких лет побед (не очень своих) и поражений (обидных, ну да Аллах с ними) он наконец-то нашел смысл своего существования". "Мол, злая Россия напала на Украину и вот мы тут, как добрый рыцарь из сказок о Круглом столе короля Артура, спасем девицу из лап Дракона, и тогда все само собой станет хорошо", - пишет российский дипломат.
По словам Ерхова, Россия со своими единомышленниками не позволит состояться победе "во всемирном масштабе" распространяющего подобную ложь Зла.
"Силы Добра завладеют природными богатствами, которыми сейчас (как-то так неправильно получилось) обладают силы Зла, и планы глобалистов и "глубинных государств" по кардинальному сокращению населения Земли
, триумфу ЛГБТ* и т.д. реализуются сами собой. И будет счастье (правда, далеко не всем). Если кто действительно в это верит, вынужден разочаровать. Этому всему не суждено осуществиться. Россия не даст. И не только она", - отметил дипломат.
* Запрещенная в России экстремистская организация