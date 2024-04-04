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Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время - РИА Новости, 04.04.2024
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02:43 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nasa-1937732373.html
Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время
Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время - РИА Новости, 04.04.2024
Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время
Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать "стандартное лунное время", инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам РИА Новости, 04.04.2024
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать "стандартное лунное время", инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам и исследованию естественного спутника Земли, свидетельствует опубликованный на сайте Белого дома документ. "Знание времени в месте далеких миссий является основой для исследовательских открытий, экономического развития и международного взаимодействия, которое формирует основы для лидерства США в космосе", - говорится в документе. В соответствии с ним до конца 2026 года "федеральные ведомства (министерства торговли, обороны, транспорта и госдепартамент) будут разрабатывать стандарты космического времени, исходя из установки на то, что фокусом их внимания является лунная поверхность и миссии в рамках системы Земля-Луна". Перед НАСА ставится более амбициозная задача - до конца текущего года отчитаться о разработке "Скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC). Необходимость выработки стандартного лунного времени в администрации США объясняют тем, что меньшая масса Луны и как следствие более слабая гравитация, ведут к тому, что время на ее поверхности бежит несколько быстрее земного (лунные дни в среднем короче земных на 58,7 микросекунды, уточняют авторы документа). В условиях растущей активности и планов США по возвращению человека на Луну в ближайшие годы стандартизация времени "станет необходимым фундаментом для координации внутри правительства США, работы с зарубежными партнерами, продвижения безопасности миссий... и координации полетов", говорится в документе.
https://ria.ru/20240403/sekunda-1937470435.html
https://ria.ru/20240403/nasa-1937464372.html
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сша, луна, земля, наса
США, Луна, Земля, НАСА
Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время

Белый дом поручил НАСА до конца 2024 года выработать стандартное лунное время

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать "стандартное лунное время", инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам и исследованию естественного спутника Земли, свидетельствует опубликованный на сайте Белого дома документ.
«
"Знание времени в месте далеких миссий является основой для исследовательских открытий, экономического развития и международного взаимодействия, которое формирует основы для лидерства США в космосе", - говорится в документе. В соответствии с ним до конца 2026 года "федеральные ведомства (министерства торговли, обороны, транспорта и госдепартамент) будут разрабатывать стандарты космического времени, исходя из установки на то, что фокусом их внимания является лунная поверхность и миссии в рамках системы Земля-Луна".
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Перед НАСА ставится более амбициозная задача - до конца текущего года отчитаться о разработке "Скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC).
Необходимость выработки стандартного лунного времени в администрации США объясняют тем, что меньшая масса Луны и как следствие более слабая гравитация, ведут к тому, что время на ее поверхности бежит несколько быстрее земного (лунные дни в среднем короче земных на 58,7 микросекунды, уточняют авторы документа).
В условиях растущей активности и планов США по возвращению человека на Луну в ближайшие годы стандартизация времени "станет необходимым фундаментом для координации внутри правительства США, работы с зарубежными партнерами, продвижения безопасности миссий... и координации полетов", говорится в документе.
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