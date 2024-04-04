https://ria.ru/20240404/nasa-1937732373.html

Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время

Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время - РИА Новости, 04.04.2024

Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время

Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать "стандартное лунное время", инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:43

2024-04-04T02:43

2024-04-04T02:43

сша

луна

земля

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать "стандартное лунное время", инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам и исследованию естественного спутника Земли, свидетельствует опубликованный на сайте Белого дома документ. "Знание времени в месте далеких миссий является основой для исследовательских открытий, экономического развития и международного взаимодействия, которое формирует основы для лидерства США в космосе", - говорится в документе. В соответствии с ним до конца 2026 года "федеральные ведомства (министерства торговли, обороны, транспорта и госдепартамент) будут разрабатывать стандарты космического времени, исходя из установки на то, что фокусом их внимания является лунная поверхность и миссии в рамках системы Земля-Луна". Перед НАСА ставится более амбициозная задача - до конца текущего года отчитаться о разработке "Скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC). Необходимость выработки стандартного лунного времени в администрации США объясняют тем, что меньшая масса Луны и как следствие более слабая гравитация, ведут к тому, что время на ее поверхности бежит несколько быстрее земного (лунные дни в среднем короче земных на 58,7 микросекунды, уточняют авторы документа). В условиях растущей активности и планов США по возвращению человека на Луну в ближайшие годы стандартизация времени "станет необходимым фундаментом для координации внутри правительства США, работы с зарубежными партнерами, продвижения безопасности миссий... и координации полетов", говорится в документе.

https://ria.ru/20240403/sekunda-1937470435.html

https://ria.ru/20240403/nasa-1937464372.html

сша

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, луна, земля, наса