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Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян - РИА Новости, 05.04.2024
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23:54 04.04.2024 (обновлено: 02:48 05.04.2024)
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян - РИА Новости, 05.04.2024
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - вероломный акт против всех жителей России, преступник напал на безоружного человека, заявил лидер... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T23:54
2024-04-05T02:48
россия
мурманская область
андрей чибис
лдпр
апатиты
леонид слуцкий (политик)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - вероломный акт против всех жителей России, преступник напал на безоружного человека, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса - вероломный акт против всех жителей России. Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.Лидер ЛДПР отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти - это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом."Такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя", - добавил он.
https://ria.ru/20240404/chibis-1937928738.html
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россия, мурманская область, андрей чибис, лдпр, апатиты, леонид слуцкий (политик), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Россия, Мурманская область, Андрей Чибис, ЛДПР, Апатиты, Леонид Слуцкий (политик), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян

Слуцкий: нападение на Чибиса — это вероломный акт против всех жителей России

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - вероломный акт против всех жителей России, преступник напал на безоружного человека, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса - вероломный акт против всех жителей России. Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Угрозы для жизни Чибиса нет, заявили в пресс-служба мурманского губернатора
Вчера, 23:56
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
Лидер ЛДПР отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти - это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.
«
"Такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя", - добавил он.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 23:14
 
РоссияМурманская областьАндрей ЧибисЛДПРАпатитыЛеонид Слуцкий (политик)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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