https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html

Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян

Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян - РИА Новости, 05.04.2024

Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - вероломный акт против всех жителей России, преступник напал на безоружного человека, заявил лидер... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-04T23:54

2024-04-04T23:54

2024-04-05T02:48

россия

мурманская область

андрей чибис

лдпр

апатиты

леонид слуцкий (политик)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - вероломный акт против всех жителей России, преступник напал на безоружного человека, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса - вероломный акт против всех жителей России. Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.Лидер ЛДПР отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти - это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом."Такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя", - добавил он.

https://ria.ru/20240404/chibis-1937928738.html

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html

россия

мурманская область

апатиты

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