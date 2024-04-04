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Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот
Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот - РИА Новости, 05.04.2024
Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T23:14
2024-04-04T23:14
2024-04-05T02:46
мурманская область
андрей чибис
происшествия
апатиты
кировск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба."На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", — подчеркнули там.По информации издания "Вечерний Мурманск", Чибис получил ранение в живот.Главу региона отвезли в больницу в Кировске, сейчас идет операция. В момент госпитализации он был в сознании. По данным врачей, угрозы для его жизни нет.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе, на встрече с жителями у Чибиса была охрана.Обстоятельства нападения выясняет Следственный комитет. По информации СК, его совершил житель Апатитов. При задержании его ранили.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.Как сообщили в правительстве региона, Чибис сегодня проводил встречу с жителями Апатитов. В зале Дворца культуры собралось более 300 человек, в том числе известные городские активисты, руководители ключевых предприятий и учреждений.Сам губернатор 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мурманская область, андрей чибис, происшествия, апатиты, кировск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Андрей Чибис, Происшествия, Апатиты, Кировск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот
Мурманского губернатора Андрея Чибиса ранили ножом в живот при нападении