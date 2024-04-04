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Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот

Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот - РИА Новости, 05.04.2024

Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-04T23:14

2024-04-04T23:14

2024-04-05T02:46

мурманская область

андрей чибис

происшествия

апатиты

кировск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба."На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", — подчеркнули там.По информации издания "Вечерний Мурманск", Чибис получил ранение в живот.Главу региона отвезли в больницу в Кировске, сейчас идет операция. В момент госпитализации он был в сознании. По данным врачей, угрозы для его жизни нет.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе, на встрече с жителями у Чибиса была охрана.Обстоятельства нападения выясняет Следственный комитет. По информации СК, его совершил житель Апатитов. При задержании его ранили.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.Как сообщили в правительстве региона, Чибис сегодня проводил встречу с жителями Апатитов. В зале Дворца культуры собралось более 300 человек, в том числе известные городские активисты, руководители ключевых предприятий и учреждений.Сам губернатор 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.

мурманская область

апатиты

кировск

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