https://ria.ru/20240404/naemnik-1937839618.html

Любого наемника в ВСУ рано или поздно ждет смерть, заявили в Госдуме

Любого наемника в ВСУ рано или поздно ждет смерть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024

Любого наемника в ВСУ рано или поздно ждет смерть, заявили в Госдуме

Любой иностранный наемник, который воюет против России, рано или поздно будет уничтожен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:33

2024-04-04T15:33

2024-04-04T15:33

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Любой иностранный наемник, который воюет против России, рано или поздно будет уничтожен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан, сообщил РИА Новости, что российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы. "Отличное известие, побольше бы таких, пусть каждый, кто собирается воевать против нас - поляк, британец, француз или американец - знает, что будет рано или поздно уничтожен", - сказал Журавлев. Депутат напомнил об ударе по пункту временной дислокации с французскими наемниками в Харькове в январе. "Был расквартирован целый батальон французов, за которых потом в Париже оправдывались, сочинив, что это просто обычные граждане, которые не смогли сдержаться, чтобы не вступить в ВСУ. Сейчас - с танковым училищем - очевидно, это практически то же самое, и люди не смогли не поехать пострелять "русню", и танки западные правительства отправили по чистому недоразумению", - отметил он. Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы.

https://ria.ru/20240402/naemniki-1937230062.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

https://ria.ru/20240328/verbovka-1936333009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей журавлев , госдума рф, россия, украина, вооруженные силы украины