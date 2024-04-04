Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1
Прокуратура: сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода колесной пары
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramСбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ранее по техническим причинам приостанавливалось движение поездов в сторону Москвы через станцию Одинцово. На время ремонтных работ на станции было организовано оповещение пассажиров, выделен дополнительный персонал для помощи в перенаправлении пассажиров на свободную платформу.
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"Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержками отправления поездов на станции МЦД-1 Одинцово. Предварительно установлено, что сегодня утром, около 5 часов утра, при выезде электропоезда из парка отстоя на станции Одинцово произошел сход одной колесной парой, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что движение электропоездов было восстановлено в 08.13.
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2 октября 2023, 16:23