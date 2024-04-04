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Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1 - РИА Новости, 04.04.2024
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11:28 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/mtsd-1-1937774075.html
Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1
Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1 - РИА Новости, 04.04.2024
Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1
Сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:28
2024-04-04T11:28
происшествия
технологии
одинцово
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее по техническим причинам приостанавливалось движение поездов в сторону Москвы через станцию Одинцово. На время ремонтных работ на станции было организовано оповещение пассажиров, выделен дополнительный персонал для помощи в перенаправлении пассажиров на свободную платформу. "Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержками отправления поездов на станции МЦД-1 Одинцово. Предварительно установлено, что сегодня утром, около 5 часов утра, при выезде электропоезда из парка отстоя на станции Одинцово произошел сход одной колесной парой, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что движение электропоездов было восстановлено в 08.13.
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происшествия, технологии, одинцово, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Технологии, Одинцово, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура назвала причину сбоя в движении на МЦД-1

Прокуратура: сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода колесной пары

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramСбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сбой в движении на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ранее по техническим причинам приостанавливалось движение поездов в сторону Москвы через станцию Одинцово. На время ремонтных работ на станции было организовано оповещение пассажиров, выделен дополнительный персонал для помощи в перенаправлении пассажиров на свободную платформу.
«
"Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержками отправления поездов на станции МЦД-1 Одинцово. Предварительно установлено, что сегодня утром, около 5 часов утра, при выезде электропоезда из парка отстоя на станции Одинцово произошел сход одной колесной парой, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что движение электропоездов было восстановлено в 08.13.
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ПроисшествияТехнологииОдинцовоМоскваМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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