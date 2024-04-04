https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html

От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин

От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин

Работа с молодежью тяжелая и сложная, но от нее зависит, сохранится ли Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:50

2024-04-04T18:50

2024-04-04T19:05

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:163:3192:1959_1920x0_80_0_0_3ae6b7d325ad78b58c863cc15cbcddb1.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Работа с молодежью тяжелая и сложная, но от нее зависит, сохранится ли Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в ситуации сегодняшнего интенсивного информационного потока работа с молодежью – очень тяжелая и сложная."Но она очень интересная и очень важная, потому что от результатов этой работы – а она касается не только тех, кто работает в профильных ведомствах, она касается всех уровней власти и управления, всех наших коллег в регионах, в муниципалитетах, – от результатов этой нашей работы в значительной степени будет зависеть, что из себя будет представлять Россия в самое ближайшее время и в отдаленной исторической перспективе, и сохранится ли она как таковая, как мы ее себе представляем", - сказал Путин во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240306/tsennosti-1931587570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество