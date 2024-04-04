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От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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18:50 04.04.2024 (обновлено: 19:05 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html
От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин
От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин
Работа с молодежью тяжелая и сложная, но от нее зависит, сохранится ли Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:50
2024-04-04T19:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Работа с молодежью тяжелая и сложная, но от нее зависит, сохранится ли Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в ситуации сегодняшнего интенсивного информационного потока работа с молодежью – очень тяжелая и сложная."Но она очень интересная и очень важная, потому что от результатов этой работы – а она касается не только тех, кто работает в профильных ведомствах, она касается всех уровней власти и управления, всех наших коллег в регионах, в муниципалитетах, – от результатов этой нашей работы в значительной степени будет зависеть, что из себя будет представлять Россия в самое ближайшее время и в отдаленной исторической перспективе, и сохранится ли она как таковая, как мы ее себе представляем", - сказал Путин во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин

Путин: работать с молодежью тяжело, но от этого зависит сохранение России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Работа с молодежью тяжелая и сложная, но от нее зависит, сохранится ли Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в ситуации сегодняшнего интенсивного информационного потока работа с молодежью – очень тяжелая и сложная.
"Но она очень интересная и очень важная, потому что от результатов этой работы – а она касается не только тех, кто работает в профильных ведомствах, она касается всех уровней власти и управления, всех наших коллег в регионах, в муниципалитетах, – от результатов этой нашей работы в значительной степени будет зависеть, что из себя будет представлять Россия в самое ближайшее время и в отдаленной исторической перспективе, и сохранится ли она как таковая, как мы ее себе представляем", - сказал Путин во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин на Всемирном фестивале молодежи рассказал о традиционных ценностях
6 марта, 21:13
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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