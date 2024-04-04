Голикова рассказала, сколько процентов молодежи гордятся Россией
Голикова: доля молодежи, которая гордится Россией, выросла с 58% до 92%
Люди на фоне флага России. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что доля испытывающих чувство гордости за РФ молодых людей за пять лет выросла с 58% до 92%.
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"Мы проводим социологические замеры: за последние пять лет доля молодых людей, испытывающих чувство гордости за свою страну, выросла с 58% до 92%", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Также Голикова уточнила, что есть положительная динамика и в количестве патриотически настроенной молодежи. Так, в 2022 году ВЦИОМ впервые провел такое исследование, по результатам которого доля составила 36%, показатель в 2023 году увеличился до 40%.
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"В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма мы развиваем сеть координационных центров в регионах. Сегодня это девять векторных и 83 координационных центра, обеспечивающих реализацию задач на местах", - добавила вице-премьер.
Одна из задач таких центров - обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава, специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью по деструктивному поведению, а также изучение межнациональных и межконфессиональных отношений в современной России. За три года работы центров прошли обучение более 43,2 тысячи человек, отметила Голикова. В мероприятиях центров по итогам прошлого года приняли участие более 600 тысяч представителей студенческой молодежи.