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Число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось - РИА Новости, 04.04.2024
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18:43 04.04.2024 (обновлено: 18:47 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/molodezh-1937891845.html
Число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось
Число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось - РИА Новости, 04.04.2024
Число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось
Число молодых людей в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают сократилось почти на 2% за пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:43
2024-04-04T18:47
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число молодых людей в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают сократилось почти на 2% за пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. Пять лет назад их было 10,6%, сейчас 8,7%", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось

Голикова: число молодежи, которая не работает и не учится, сократилось за 5 лет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛюди на улице
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Люди на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число молодых людей в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают сократилось почти на 2% за пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Мы видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. Пять лет назад их было 10,6%, сейчас 8,7%", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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