https://ria.ru/20240404/mobilizatsiya-1937810299.html

В Раде предположили, зачем Зеленский снизил минимальный возраст мобилизации

В Раде предположили, зачем Зеленский снизил минимальный возраст мобилизации - РИА Новости, 04.04.2024

В Раде предположили, зачем Зеленский снизил минимальный возраст мобилизации

Подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине Владимир Зеленский принял... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:46

2024-04-04T13:46

2024-04-04T13:46

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине Владимир Зеленский принял в спешном порядке ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Решение (Зеленского - ред.) подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации (где все это так или иначе тоже есть) будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Дубинского. Дубинский считает, что подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины. В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937694367.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, верховная рада украины, конгресс сша, сша