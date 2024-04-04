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Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий - РИА Новости, 04.04.2024
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12:30 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/migranty-1937793752.html
Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий
Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий - РИА Новости, 04.04.2024
Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий
Бизнес планирует закрывать потребности в кадрах, привлекая 27,2% мигрантов из стран ближнего зарубежья и 6,5% специалистов из стран дальнего зарубежья,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:30
2024-04-04T12:30
твой бизнес
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бизнес планирует закрывать потребности в кадрах, привлекая 27,2% мигрантов из стран ближнего зарубежья и 6,5% специалистов из стран дальнего зарубежья, свидетельствует исследование АНО "Институт Развития экономики и предпринимательства" (ИРЭП), которое есть у РИА Новости. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%. По данным аналитиков ИРЭП, сегодня более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте - сельское хозяйство с 47,2%, а на третьем - строительный сектор с 38,3%. В целом проблема характерна почти для всех отраслей. "Категории, которыми бизнес планирует закрывать кадровые потребности: специалисты из других регионов - 47,8%, молодые люди в возрасте до 20-23 лет - 37%, специалисты из стран ближнего зарубежья - 27,2%, специалисты из стран дальнего зарубежья - 6,5%, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы - 5,4%", - передаются в презентации слова руководителя Института Артура Гафарова. При этом региональные органы исполнительной власти отмечают среди наиболее предпочтительных для восполнения дефицита кадров категорию молодых людей до 20-23 лет (72%). Почти в половине случаев (48,1%) надеются на специалистов из других регионов России, и всего в 5,4% - на специалистов из стран ближнего зарубежья. На вопрос, считают ли власти, что региональные ограничения на трудоустройство мигрантов осложняют поиск трудовых ресурсов, 76,7% представителей регионов ответили отрицательно. По данным опросов, чаще всего (75%) для привлечения специалистов бизнес повышает уровень зарплаты. На втором месте по популярности (41,3%) организация курсов обучения (переобучения) специалистов за счет работодателя. Органы региональных властей, наоборот, выделили этот вариант наиболее значимым (63,2%) в борьбе с нехваткой трудовых ресурсов. Кроме того, регионы видят действенными для привлечения рабочей силы материальную помощь специалистам, приезжающим из других регионов РФ (40,7%) и финансовую поддержка работодателей, привлекающих таких специалистов (37%). В исследовании, которое проводилось в январе-феврале этого года методом онлайн-анкетирования, поучаствовало более 100 организаций малого и среднего предпринимательства, крупных компаний, а также представители исполнительных властей 60 регионов России.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Твой бизнес – новости

Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бизнес планирует закрывать потребности в кадрах, привлекая 27,2% мигрантов из стран ближнего зарубежья и 6,5% специалистов из стран дальнего зарубежья, свидетельствует исследование АНО "Институт Развития экономики и предпринимательства" (ИРЭП), которое есть у РИА Новости.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%. По данным аналитиков ИРЭП, сегодня более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте - сельское хозяйство с 47,2%, а на третьем - строительный сектор с 38,3%. В целом проблема характерна почти для всех отраслей.
"Категории, которыми бизнес планирует закрывать кадровые потребности: специалисты из других регионов - 47,8%, молодые люди в возрасте до 20-23 лет - 37%, специалисты из стран ближнего зарубежья - 27,2%, специалисты из стран дальнего зарубежья - 6,5%, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы - 5,4%", - передаются в презентации слова руководителя Института Артура Гафарова.
При этом региональные органы исполнительной власти отмечают среди наиболее предпочтительных для восполнения дефицита кадров категорию молодых людей до 20-23 лет (72%). Почти в половине случаев (48,1%) надеются на специалистов из других регионов России, и всего в 5,4% - на специалистов из стран ближнего зарубежья.
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На вопрос, считают ли власти, что региональные ограничения на трудоустройство мигрантов осложняют поиск трудовых ресурсов, 76,7% представителей регионов ответили отрицательно.
По данным опросов, чаще всего (75%) для привлечения специалистов бизнес повышает уровень зарплаты. На втором месте по популярности (41,3%) организация курсов обучения (переобучения) специалистов за счет работодателя. Органы региональных властей, наоборот, выделили этот вариант наиболее значимым (63,2%) в борьбе с нехваткой трудовых ресурсов. Кроме того, регионы видят действенными для привлечения рабочей силы материальную помощь специалистам, приезжающим из других регионов РФ (40,7%) и финансовую поддержка работодателей, привлекающих таких специалистов (37%).
В исследовании, которое проводилось в январе-феврале этого года методом онлайн-анкетирования, поучаствовало более 100 организаций малого и среднего предпринимательства, крупных компаний, а также представители исполнительных властей 60 регионов России.
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