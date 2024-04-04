https://ria.ru/20240404/migranty-1937793752.html

Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий

Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий - РИА Новости, 04.04.2024

Исследование: бизнес из-за нехватки кадров закроет мигрантами 30% вакансий

Бизнес планирует закрывать потребности в кадрах, привлекая 27,2% мигрантов из стран ближнего зарубежья и 6,5% специалистов из стран дальнего зарубежья,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:30

2024-04-04T12:30

2024-04-04T12:30

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бизнес планирует закрывать потребности в кадрах, привлекая 27,2% мигрантов из стран ближнего зарубежья и 6,5% специалистов из стран дальнего зарубежья, свидетельствует исследование АНО "Институт Развития экономики и предпринимательства" (ИРЭП), которое есть у РИА Новости. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%. По данным аналитиков ИРЭП, сегодня более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте - сельское хозяйство с 47,2%, а на третьем - строительный сектор с 38,3%. В целом проблема характерна почти для всех отраслей. "Категории, которыми бизнес планирует закрывать кадровые потребности: специалисты из других регионов - 47,8%, молодые люди в возрасте до 20-23 лет - 37%, специалисты из стран ближнего зарубежья - 27,2%, специалисты из стран дальнего зарубежья - 6,5%, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы - 5,4%", - передаются в презентации слова руководителя Института Артура Гафарова. При этом региональные органы исполнительной власти отмечают среди наиболее предпочтительных для восполнения дефицита кадров категорию молодых людей до 20-23 лет (72%). Почти в половине случаев (48,1%) надеются на специалистов из других регионов России, и всего в 5,4% - на специалистов из стран ближнего зарубежья. На вопрос, считают ли власти, что региональные ограничения на трудоустройство мигрантов осложняют поиск трудовых ресурсов, 76,7% представителей регионов ответили отрицательно. По данным опросов, чаще всего (75%) для привлечения специалистов бизнес повышает уровень зарплаты. На втором месте по популярности (41,3%) организация курсов обучения (переобучения) специалистов за счет работодателя. Органы региональных властей, наоборот, выделили этот вариант наиболее значимым (63,2%) в борьбе с нехваткой трудовых ресурсов. Кроме того, регионы видят действенными для привлечения рабочей силы материальную помощь специалистам, приезжающим из других регионов РФ (40,7%) и финансовую поддержка работодателей, привлекающих таких специалистов (37%). В исследовании, которое проводилось в январе-феврале этого года методом онлайн-анкетирования, поучаствовало более 100 организаций малого и среднего предпринимательства, крупных компаний, а также представители исполнительных властей 60 регионов России.

https://ria.ru/20240229/tsifrovizatsiya-1930199208.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, твой бизнес – новости