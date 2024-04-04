https://ria.ru/20240404/matkapital-1937795266.html
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал - РИА Новости, 04.04.2024
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:42
2024-04-04T12:42
2024-04-04T12:45
донецкая народная республика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава региона Денис Пушили во время прямой линии."В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР, в котором будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20240318/udostoverenie-1934122678.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_13ded40894da6f4bea0b1fec91eb769a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, общество
Донецкая Народная Республика, Общество
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал
В ДНР планируют ввести региональный маткапитал на третьего и последующих детей