https://ria.ru/20240404/matkapital-1937795266.html

В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал

В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал - РИА Новости, 04.04.2024

В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал

В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:42

2024-04-04T12:42

2024-04-04T12:45

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава региона Денис Пушили во время прямой линии."В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР, в котором будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей", - сообщил Пушилин.

https://ria.ru/20240318/udostoverenie-1934122678.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, общество