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В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал - РИА Новости, 04.04.2024
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12:42 04.04.2024 (обновлено: 12:45 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/matkapital-1937795266.html
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал - РИА Новости, 04.04.2024
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:42
2024-04-04T12:45
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава региона Денис Пушили во время прямой линии."В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР, в котором будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей", - сообщил Пушилин.
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донецкая народная республика, общество
Донецкая Народная Республика, Общество
В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал

В ДНР планируют ввести региональный маткапитал на третьего и последующих детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В ДНР планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава региона Денис Пушили во время прямой линии.
"В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР, в котором будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей", - сообщил Пушилин.
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