https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов - РИА Новости, 04.04.2024
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов
В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:48
2024-04-04T12:48
2024-04-04T12:48
специальная военная операция на украине
экономика
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мариуполь
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. "План на этот год провести ремонтно-восстановительные работы 26 объектов морского порта Мариуполя. Порт будет задействован, в первую очередь, конечно, как и сейчас, это грузоперевозки", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов
Пушилин: в порту Мариуполя за год планируется отремонтировать 26 объектов