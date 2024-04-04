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В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов - РИА Новости, 04.04.2024
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов
В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:48
2024-04-04T12:48
специальная военная операция на украине
экономика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. "План на этот год провести ремонтно-восстановительные работы 26 объектов морского порта Мариуполя. Порт будет задействован, в первую очередь, конечно, как и сейчас, это грузоперевозки", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
донецкая народная республика
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экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин
В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов

Пушилин: в порту Мариуполя за год планируется отремонтировать 26 объектов

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Морской порт Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин.
"План на этот год провести ремонтно-восстановительные работы 26 объектов морского порта Мариуполя. Порт будет задействован, в первую очередь, конечно, как и сейчас, это грузоперевозки", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольДенис Пушилин
 
 
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