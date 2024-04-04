https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html

В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов

В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов - РИА Новости, 04.04.2024

В порту Мариуполя за год отремонтируют больше 20 объектов

В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:48

2024-04-04T12:48

2024-04-04T12:48

специальная военная операция на украине

экономика

донецкая народная республика

россия

мариуполь

денис пушилин

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В 2024 году планируется провести ремонт более 20 объектов морского порта Мариуполя, сообщил во время прямой линии глава региона Денис Пушилин. "План на этот год провести ремонтно-восстановительные работы 26 объектов морского порта Мариуполя. Порт будет задействован, в первую очередь, конечно, как и сейчас, это грузоперевозки", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Кирилл Волков

экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин