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В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном - РИА Новости, 04.04.2024
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12:32 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/makron-1937794119.html
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном - РИА Новости, 04.04.2024
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном
У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:32
2024-04-04T12:32
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном

Песков: планов по контактам Путина с Макроном пока нет

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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РоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
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