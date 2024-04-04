https://ria.ru/20240404/makron-1937794119.html

В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном

В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном - РИА Новости, 04.04.2024

В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном

У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:32

2024-04-04T12:32

2024-04-04T12:32

россия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240404/mid-1937734624.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире