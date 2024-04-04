https://ria.ru/20240404/makron-1937794119.html
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном - РИА Новости, 04.04.2024
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном
У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:32
2024-04-04T12:32
2024-04-04T12:32
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240404/mid-1937734624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина с Макроном
Песков: планов по контактам Путина с Макроном пока нет