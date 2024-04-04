https://ria.ru/20240404/m777-1937737779.html

Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777

Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777 - РИА Новости, 04.04.2024

Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777

Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:12

2024-04-04T05:12

2024-04-04T05:12

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчёт РСЗО "Град" под командованием военнослужащего с позывным "Земляк" поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", - сказали в ведомстве. Там добавили, что за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчёта РСЗО "Град" были вручены госнаграды. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" подразделений артиллерии армейского корпуса группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ, а также обеспечивают огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений на южно-донецком направлении СВО. Каждая боевая машина "Града" несёт пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 40 км.

https://ria.ru/20240404/m777-1937737226.html

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920846357.html

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космос - риа наука, россия, сша, вооруженные силы украины