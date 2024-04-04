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Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777 - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/m777-1937737779.html
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777 - РИА Новости, 04.04.2024
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777
Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:12
2024-04-04T05:12
космос - риа наука
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчёт РСЗО "Град" под командованием военнослужащего с позывным "Земляк" поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", - сказали в ведомстве. Там добавили, что за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчёта РСЗО "Град" были вручены госнаграды. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" подразделений артиллерии армейского корпуса группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ, а также обеспечивают огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений на южно-донецком направлении СВО. Каждая боевая машина "Града" несёт пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 40 км.
https://ria.ru/20240404/m777-1937737226.html
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космос - риа наука, россия, сша, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777

Расчет "Града" уничтожил на Южнодонецком направлении несколько гаубиц М777

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"В ходе боевой работы расчёт РСЗО "Град" под командованием военнослужащего с позывным "Земляк" поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", - сказали в ведомстве.
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Вчера, 05:05
Там добавили, что за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчёта РСЗО "Град" были вручены госнаграды.
Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" подразделений артиллерии армейского корпуса группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ, а также обеспечивают огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений на южно-донецком направлении СВО.
Каждая боевая машина "Града" несёт пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 40 км.
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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