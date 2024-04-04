https://ria.ru/20240404/m777-1937737779.html
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777 - РИА Новости, 04.04.2024
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777
Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:12
2024-04-04T05:12
2024-04-04T05:12
космос - риа наука
россия
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2852:1604_1920x0_80_0_0_c8fc5eb5830b60f426d42f7ba02aab66.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре американских гаубиц М777 на южнодонецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчёт РСЗО "Град" под командованием военнослужащего с позывным "Земляк" поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", - сказали в ведомстве. Там добавили, что за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчёта РСЗО "Град" были вручены госнаграды. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" подразделений артиллерии армейского корпуса группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ, а также обеспечивают огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений на южно-донецком направлении СВО. Каждая боевая машина "Града" несёт пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 40 км.
https://ria.ru/20240404/m777-1937737226.html
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920846357.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_ce1fab13ccd738a2231b80ac5d60defe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчет РСЗО "Град" уничтожил несколько американских гаубиц М777
Расчет "Града" уничтожил на Южнодонецком направлении несколько гаубиц М777