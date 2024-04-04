https://ria.ru/20240404/m777-1937737226.html

Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777

Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777 - РИА Новости, 04.04.2024

Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777

Расчеты российских разведывательных коптеров и барражирующего БПЛА "Ланцет", обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:05

2024-04-04T05:05

2024-04-04T05:07

специальная военная операция на украине

марьинка (днр)

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авдеевка

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Расчеты российских разведывательных коптеров и барражирующего БПЛА "Ланцет", обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства, установленную на закрытой огневой позиции за Марьинкой, рассказал РИА Новости командир разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "Наш расчет разведывательных коптеров, работая за населенным пунктом Марьинка на новых огневых позициях противника под Красногоровкой, обнаружил там замаскированную украинскую 155 мм гаубицу M777 американского производства. Ребята скорректировали по ней расчет наших "бплашников", работающих "Ланцетами". Парни оперативно подняли в воздух свою "птичку" и отработали по артиллерийскому орудию противника. Видео со средств объективного контроля подтверждает полное уничтожение вражеской гаубицы", - сообщил офицер-разведчик. Благодаря эффективным действиям российских расчетов БПЛА значительная часть огневых средств противника уничтожается на его закрытых позициях, невзирая ни на маскировку, ни на удаленность. С закрытых артиллерийских позиций, расположенных за освобожденными городами Марьинка и Авдеевка, украинские артиллеристы до сих пор пытаются вести террористические обстрелы мирных районов Донецка.

https://ria.ru/20240404/su-34-1937736856.html

марьинка (днр)

красногоровка

авдеевка

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марьинка (днр), красногоровка, авдеевка, вооруженные силы рф, в мире