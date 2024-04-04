https://ria.ru/20240404/m777-1937737226.html
Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777
Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777 - РИА Новости, 04.04.2024
Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777
Расчеты российских разведывательных коптеров и барражирующего БПЛА "Ланцет", обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:05
2024-04-04T05:05
2024-04-04T05:07
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Расчеты российских разведывательных коптеров и барражирующего БПЛА "Ланцет", обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства, установленную на закрытой огневой позиции за Марьинкой, рассказал РИА Новости командир разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "Наш расчет разведывательных коптеров, работая за населенным пунктом Марьинка на новых огневых позициях противника под Красногоровкой, обнаружил там замаскированную украинскую 155 мм гаубицу M777 американского производства. Ребята скорректировали по ней расчет наших "бплашников", работающих "Ланцетами". Парни оперативно подняли в воздух свою "птичку" и отработали по артиллерийскому орудию противника. Видео со средств объективного контроля подтверждает полное уничтожение вражеской гаубицы", - сообщил офицер-разведчик. Благодаря эффективным действиям российских расчетов БПЛА значительная часть огневых средств противника уничтожается на его закрытых позициях, невзирая ни на маскировку, ни на удаленность. С закрытых артиллерийских позиций, расположенных за освобожденными городами Марьинка и Авдеевка, украинские артиллеристы до сих пор пытаются вести террористические обстрелы мирных районов Донецка.
https://ria.ru/20240404/su-34-1937736856.html
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марьинка (днр), красногоровка, авдеевка, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (ДНР), Красногоровка, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, В мире
Расчет "Ланцета" уничтожил американскую гаубицу M777
Расчет "Ланцета" уничтожил под Марьинкой американскую гаубицу M777