Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/lep-1937828073.html
Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.04.2024
Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети подтвердил в четверг отключение высоковольтной линии,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:57
2024-04-04T14:57
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_aab247df323c57e42ece00ba53686b18.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети подтвердил в четверг отключение высоковольтной линии, снабжающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС сообщили, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1", отключилась. Причины устанавливаются, при этом радиационный фон в районе станции остается в норме. "Сегодня утром... Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт, что в очередной раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время конфликта, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - сообщило агентство на своей странице в социальной сети Х. Ранее в пресс-службе станции напомнили, что в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://radiosputnik.ru/20240401/zaes-1937189636.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение высоковольтной линии, снабжающей ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети подтвердил в четверг отключение высоковольтной линии, снабжающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Ранее в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС сообщили, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1", отключилась. Причины устанавливаются, при этом радиационный фон в районе станции остается в норме.
«
"Сегодня утром... Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт, что в очередной раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время конфликта, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - сообщило агентство на своей странице в социальной сети Х.
Ранее в пресс-службе станции напомнили, что в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС
1 апреля, 19:05
 
В миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала