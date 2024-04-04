https://ria.ru/20240404/lep-1937828073.html

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.04.2024

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЛЭП, снабжающей Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети подтвердил в четверг отключение высоковольтной линии,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:57

2024-04-04T14:57

2024-04-04T14:57

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети подтвердил в четверг отключение высоковольтной линии, снабжающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС сообщили, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1", отключилась. Причины устанавливаются, при этом радиационный фон в районе станции остается в норме. "Сегодня утром... Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт, что в очередной раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время конфликта, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - сообщило агентство на своей странице в социальной сети Х. Ранее в пресс-службе станции напомнили, что в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://radiosputnik.ru/20240401/zaes-1937189636.html

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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ